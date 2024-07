Consejeros de Vox empiezan a despedirse y en el PP cuentan con que haya “deserciones”

Nunca pareció un farol sin más, pero con los días el órdago empieza a ser una realidad. El propio Santiago Abascal llegó al Congreso diciendo que su partido "no sería cómplice" de la política migratoria de Pedro Sánchez y el reparto de menores migrantes que ya dijeron que no aceptaría. "Que no cuenten con nosotros. Los electores no lo entenderían", dijo. En su entorno iban más allá: "Solo tenemos nuestra palabra". Y presidentes autonómicos del PP (cinco se ven afectados si hay ruptura) reconocen que en las últimas horas ya cunde la sensación de despedida en sus gobiernos.

Algunos han intercambiado conversaciones con vicepresidentes y consejeros, que abiertamente dicen que la decisión de su partido parece irrevocable. En el PP hablan de "suicidio" de Vox y aseguran que hay miembros del partido de Abascal que no comprenden la decisión o la ven errónea. Aún así, algunos insisten en que "quien decide" es Abascal y que la lealtad prevalecerá. "Le debemos todo a Santiago", dicen los representantes del partido de ultraderecha.

En cambio, otros dirigentes del PP dan por hecho que habrá "deserciones" en distintos niveles. Está por ver si realmente hay consejeros que deciden quedarse, pero desde luego, afirman, directores generales y otros cargos de los ejecutivos autonómicos "se quedarán seguro".

A pesar de que Abascal ya ha dado por rotos los gobiernos -finalmente en bloque porque todas las autonomías apoyaron la acogida de menores migrantes en las islas- será esta tarde cuando el comité ejecutivo nacional tome la decisión oficial y sea comunicada. El líder de Vox hará una declaración institucional a las ocho de la tarde.

"Buscan una coartada, una excusa"

En la dirección nacional del PP aseguran no haber tenido contacto con Vox en las últimas horas. La secretaria general, Cuca Gamarra, tildó de “completamente irresponsable” el comportamiento del partido ultra y aseguró que le suena “a excusa”, “a coartada” porque en el fondo cree que “quiere romper por otras circunstancias”. Además, aseguró que sus barones tienen "plan b" si finalmente se produce la ruptura.

Gamarra afirmó en una entrevista en 'Espejo Público' que la respuesta de Vox en la noche del miércoles, tras confirmarse la acogida de menores migrantes no acompañados, es “absolutamente desproporcionada”. Ya desde el lunes, cuando el líder ultra avanzó su órdago en una comparecencia, miembros de la cúpula conservadora veían posible esa ruptura, convencidos de que Vox busca “un golpe de efecto” en un momento complicado. Están convencidos de que el partido de Abascal ha emprendido un nuevo camino con decisiones como unirse al grupo del primer ministro de Hungría, Víktor Orban, en la Eurocámara, o el crecimiento del partido de Alvise Pérez en las europeas.

También el vicesecretario y diputado del PP, Elías Bendodo, compareció en el Congreso antes de comenzar el pleno y retó a los de Abascal a “decidir qué quieren ser, si un partido de gobierno o un partido para protestar”. “Nosotros vamos a ser siempre un partido de Estado. Estamos orgullosos de la decisión unánime que tomó el PP para seguir acogiendo menores”, lanzó.

La distribución que la conferencia sectorial aprobó anoche ya estaba encima de la mesa hace tiempo y quedó bloqueado en el mes de junio. No son los casi 6.000 adolescentes y niños de los que se llevan hablando días a la espera de una solución humanitaria, sino de los menores que las comunidades tenían previsto acoger voluntariamente este año y son 347. Pero el lunes Abascal ya dejó claro que en los gobiernos autonómicos que cogobiernan "no iban a aceptar ningún reparto".