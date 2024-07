Así quedan los gobiernos del PP en Aragón, Castilla y León, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Extremadura y Baleares tras la ruptura con Vox

La ruptura de Vox con el Partido Popular se ha consumado este viernes por la mañana. Abascal decidió el jueves por la noche romper las alianzas con el PP en cinco comunidades y pasar también a la oposición en las islas Baleares debido a la decisión de la formación conservadora de acoger a menores inmigrantes que han llegado a las costas de Canarias.

Este viernes, el anuncio del líder de Vox se ha hecho realidad con una oleada de dimisiones y ceses, que han provocado la reestructuración de algunos de los gobiernos autonómicos. Así las cosas, ¿cómo quedan los gobiernos en Aragón, Castilla y León, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Extremadura y Baleares?

Los cambios en el Gobierno en Aragón

Vídeo: Atlas News | Foto: Agencias

Al mal tiempo, buena cara. Jorge Azcón aprovecha el terremoto político que causa la salida de Vox de los Ejecutivos autonómicos para afrontar una auténtica crisis de Gobierno en la que se registran hasta seis movimientos que cambian por completo el funcionamiento en el Edificio Pignatelli. Informan Alberto Arilla y Marcos Calvo Lamana.,

Los cambios en la Comunitat Valenciana

Vídeo: Atlas News | Foto: Agencias

Menos de doce horas ha durado el vacío de poder parcial que ha dejado en el Consell de la Generalitat la fractura del Consell de PP y Vox teledirigida por Santiago Abascal. Los grandes cambios afectan a las tres carteras que dejan los dirigentes salientes, pero también provocan movimientos en el segundo y tercer escalón y reestructuración de las competencias. Mazón elimina una vicepresidencia, las consellerias pasan de diez a nueve y reorganiza el resto con reagrupaciones y dos nuevos nombramientos. Informa José Luis García Nieves.

Los cambios en la Región de Murcia

José Ángel Antelo habla por teléfono, Fernando López Miras, a su espalda. / IVÁN J. URQUÍZAR

El vicepresidente del Gobierno regional, de Vox, ha dimitido de su cargo y ha anunciado que dará la orden de romper la coalición en los ayuntamientos que colaboren con la inmigración ilegal. Por su parte, el presidente Fernando López Miras dice que sería una irresponsabilidad convocar elecciones autonómicas después de tres llamadas a las urnas en el último año, pero no lo descarta. Informa María José Gil.

Los cambios en el Gobierno de Extremadura

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Aseguró que acataría "con lealtad" la decisión de su partido pero finalmente no ha sido así. Ignacio Higuero, único consejero de Vox en Extremadura, abandonará el partido y seguirá al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta. "Entiendo el giro (de Vox), pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo soy una persona honrada", ha afirmado en rueda de prensa este viernes junto a la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola. Informa Rocio Entonado Arias.

Los cambios en el Gobierno de Castilla y León

Agencia ATLAS | Foto: EFE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, designó este viernes vicepresidenta a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y diseñó un nuevo gobierno en solitario de diez consejerías en el que continuará Gonzalo Santonja en Cultura, Turismo y Deporte, tras la renuncia de Juan García-Gallardo, como número dos del Ejecutivo, y el cese de Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas en Industria, Comercio y Empleo y en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, respectivamente, a quienes trasladó su agradecimiento personal. Informa C.G.

Los cambios en el Gobierno de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens. / EP

La presidenta del Govern, Marga Prohens, enseña la puerta a Gabriel Le Senne (Vox) al considerar que no puede continuar al frente del Parlament balear después de que su partido haya dinamitado el acuerdo con el PP y abre la puerta a paralizar la derogación de la ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, así como otras medidas que estuvieran entre los 110 puntos acordados y que no se hayan puesto en marcha hasta el momento. Informa Guillem Porcel.