Felipe González pide combatir una "polarización" que lleve al "enfrentamiento"

El expresidente del Gobierno Felipe González apostó este sábado por luchar contra una "polarización" política en España "que nos lleve al enfrentamiento", venga de quien venga, y teniendo en cuenta que "la polarización viene de arriba a abajo", en ocasiones con fines electoralistas.

"En España hay mucha polarización", afirmó, y "yo estoy en contra, la practique quien la practique, por eso recibo críticas. La polarización viene de arriba a abajo, y es peligroso que prenda abajo", afirmó durante un seminario internacional de excelencia legislativa celebrado en un hotel de Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Por tanto, "en eso no me siento representado", dijo González, preguntado por la discrepancia con el Gobierno de Pedro Sánchez y su sentir ante las manifestaciones de compañeros del PSOE que entienden que su misión ya no es la que el partido ha asumido en los últimos años.

"No digo todo lo que pienso, me callo muchas veces por responsabilidad, por no agitar más las aguas, pero si tuviera que hacer una apuesta hoy en mi país, (es que) luchemos todos contra una polarización que nos lleve a todos al enfrentamiento".

Es más, dijo, "yo veo la calle y la gente no está polarizada", la gente en España discute de política "no polarizándose, ni sacando un sable, ni pegándose un tiro, como en la República o en la Guerra Civil", apuntó el exgobernante, que admitió que la polarización "puede tener un interés electoral. Yo no lo comparto, yo no cambio votos por convivencia. Lo plantee quien lo plantee".

"Por eso a veces se molestan cuando digo algo que les recuerde que yo me siento libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo", añadió.

En cuanto a la situación de la izquierda democrática en el mundo, González opinó que su problema es que "ha perdido la vocación de mayoría, y cuando se pierde vocación mayoritaria se buscan otros registros", sumando de una cosa y de otra, "y a veces las sumas son incompatibles entre sí".

"Por tanto, no suman sino restan, aunque haya partidos que se llamen Sumar -dijo en alusión a los socios de Sánchez-, "pero se ve que van restando en lugar de sumar. Por tanto, el problema de verdad es tener la confianza para ofrecer un proyecto a la mayoría", apuntó.

Sin embargo, "veo a gente de derecha que hace cosas que son funcionales para la izquierda y a gentes de izquierda que hace cosas que son funcionales para la derecha", afirmó, "esta es la confusión en la que estamos viviendo".

Además de González, en el seminario, organizado por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), también participan la expresidenta de Ecuador Rosalía Arteaga y el expresidente colombiano Andrés Pastrana.