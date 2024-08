En directo | El conseller de Interior asegura que los Mossos no preveían el "comportamiento impropio" de Puigdemont

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y la cúpula de los Mossos d'Esquadra -el director general, Pere Ferrer; el comisario jefe, Eduard Sallent; y la comisaria de Prefectura, Rosa Bosch-, han comparecido este viernes en la sede del Departament después de que el expresident Carles Puigdemont reapareciera el jueves en Barcelona, burlando los controles policiales, y después se fugara sin ser interceptado ni detenido.

Elena ha arrancado defendiendo la "anomalía" de la no aplicación de la amnistía en el caso de Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo decidiera no exonerarle por el delito de malversación. "Las leyes se tienen que cumplir y estas órdenes de detención siguen vigentes [...] Nuestra obligación es cumplir las órdenes judiciales", ha recalcado, insistiendo en que el cuerpo catalán actúa como policía judicial.

"Pido que quiten al cuerpo de Mossos del debate y la pugna política. No hacemos ningún favor al país ni a los Mossos", ha reclamado el todavía jefe del Departament. "Quiero expresar mi apoyo más sincero y profundo al cuerpo. Es un privilegio ser conseller de Interior", ha remachado.

Elena ha asegurado que había la intención de "dinamitar" el pleno de investidura de Salvador Illa "porque no gustaba el resultado y para dañar al Govern actual" de ERC, con ataques "falsos" sobre el operativo policial, cuyo dispositivo tenía tres objetivos: la detención de Puigdemont, el pleno del Parlament y las movilizaciones antagónicas a las puertas del Parc de la Ciutadella. "Este no es liderar, no es construir y no es tener mentalidad de Estado, que es algo mucho más riguroso. A la gente no se la utiliza y a las entidades tampoco", ha añadido: "Basta de engaños y de jugar con sentimientos".

Entrando ya en el terreno de los operativos, ha dicho que "no preveían un comportamiento tan impropio por quien ha sido la máxima autoridad del país".