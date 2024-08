El jefe de los Mossos carga contra los agentes que ayudaron a Puigdemont: "No merecen vestir nuestro uniforme"

El malestar de los mandos de los Mossos con el expresident Carles Puigdemont por haber burlado su seguirdad y haber huido tras su reaparición este jueves en Barcelona es profundo, y así se ha evidenciado este viernes en una rueda de prensa en la sede de la conselleria de Interior para dar explicaciones sobre el dispositivo organizado y que finalmente no logró detener al líder de Junts.

El conseller de Interior le ha acusado de haber tenido un "comportamiento impropio" de su cargo y de haber intentado "deslegitimar" la investidura de Salvador Illa, pero también lo ha hecho el jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que tras negar haber llegado a "ningún tipo de pacto", le ha acusado de no tener una "actitud leal" con el cuerpo policial. "No todo vale, no vale pasar por encima de las instituciones y de los Mossos d'Esquadra", ha afirmado.

Además, Sallent también ha cargado contra los agentes del cuerpo que colaboraron con la huida del expresident, de quién ha dicho que "no merecen" vestir su uniforme, y ha anunciado una investigación interna. También ha asegurado que se analizará si la actitud de estos agentes puede tener "consecuencias penales" y también "administrativas dentro del cuerpo".

Sallent ha reconocido que tenían conocimiento de que algunos agentes colaboraban con Puigdemont en el extranjero, pero ha avisado que el hecho de que lo hagan dentro del estado español marca un "hecho diferencial". "Estos señores aquí son policías, tienen deberes, no solo deontológicos, también legales. Comprometen nuestro deber [...] Han puesto el cuerpo en una situación que no nos gusta, no nos gusta nada", ha remachado.

Así, durante una larga comparecencia en la que se han dado todo tipo de detalles sobre el dispositivo preparado por el cuerpo y que contó con 602 agentes, Sallent también ha querido defender que no considera que los Mossos hayan hecho "el ridículo" y ha alegado que no se intentara detener a Puigdemont en Arc de Triomf, porque confiaban que cumpliría con su promesa y intentaría entrar en el Parlament.

Según los Mossos, creían que lo que quería Puigdemont era "participar al pleno como electo" y que tenían que trazar un plan como si fuera de clan "Jodorovich" o un miembro del "crimen organizado".