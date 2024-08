El PP asume la denuncia de Manos Limpias y pide explicaciones a Sánchez por el patrimonio de su hermano

El PP ha enviado un comunicado este miércoles para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones sobre "el millonario incremento patrimonial de su hermano". En la nota, los conservadores aseguran que David Sánchez "es incapaz de justificar" los "1,7 millones de euros" que ostentaría. La juez de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tiene una causa abierta sobre el hermano tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias (el mismo que inició la causa contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo).

Esa organización lo denunció por unas informaciones de prensa en las que se decía que David Sánchez no desarrolla las tareas que se supone que debería hacer en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz, donde está contratado desde julio de 2017, no va a su puesto de trabajo y reside en Portugal para no pagar impuestos en España. En la denuncia, Manos Limpias también señaló que cuenta, supuestamente, con un patrimonio desproporcionado para el sueldo que percibe y los trabajos desarrollados durante toda su vida.

Es la primera vez que el principal partido de la oposición señala de una manera tan clara al hermano del jefe del Ejecutivo y asume las tesis del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias sobre su patrimonio. "Cualquier irregularidad exigiría la devolución a Hacienda del dinero obtenido de manera ilegal. Lo que es de los españoles corresponde a los españoles, no a David Sánchez por ser hermano del presidente del Gobierno", dice el PP en el comunicado.

La juez ha pedido en una providencia a la Diputación de Badajoz que le concrete en qué fecha exacta David Sánchez empezó a ocupar el despacho que tiene en las instalaciones extremeñas para saber si se le dio para contrarrestar la denuncia por su supuesta inasistencia al puesto de trabajo. Esa petición de información lleva al PP a asegurar que la jueza "ha reforzado con un nuevo auto su investigación sobre el presunto dedazo por el cual el hermano del presidente consiguió en 2017 la plaza de alto cargo en la Diputación". "Es difícil encontrar un caso parecido que defina mejor el tráfico de influencias. No hay mejor negocio en este país que ser familia del presidente del Gobierno", remachan los populares después de recordar la otra investigación también en marcha sobre el trabajo de la esposa de Sánchez.