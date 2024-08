El PP acusa a Sánchez de “improvisar” en su gira por África y provocar un “efecto llamada” de la inmigración ilegal

El PP ya ha lanzado duras críticas contra las primeras medidas anunciadas por Pedro Sánchez desde Mauritania -el primer país que visita en su gira por África esta semana- acusando al presidente del Gobierno de no tener una política migratoria y de estar alentando “un efecto llamada” en la peor crisis de migración irregular. Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de ir “al revés que el resto de la Unión Europea” por “promocionar España como destino” en vez de acudir al continente africano “a combatir las mafias”.

“Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes”, remata el líder de la oposición en un mensaje en sus redes sociales. Lo que Sánchez anunció hace unas horas desde Nuakchot -la capital mauritana- antes de poner rumbo a Senegal fue un memorando para desarrollar la migración circular, por la que precisamente se contrata a trabajadores en origen para determinados trabajos estacionales y que, después, regresan a su país. Este tipo de acuerdo ya opera en Marruecos y Senegal entre otros países.

Para Feijóo, sin embargo, lo que hace el presidente es provocar “un efecto llamada” que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, es “un auténtico disparate”. El diputado gallego, en una entrevista en ‘esRadio’ este miércoles, aseguró que el Ejecutivo de Sánchez “improvisa constantemente” y aseguró que lo que hace es “un llamamiento claro a la inmigración ilegal e irregular que gestionan mafias y ponen en peligro vidas en pateras”, y que después “causan cientos de muertes de las que Sánchez se corresponsabiliza”.

Mientras los dos grandes partidos siguen sin abrir contactos para intentar pactar una reforma en la Ley de Extranjería -el Congreso la tumbó el pasado mes de julio- el debate migratorio no hace más que enfrentar a Gobierno y oposición. Tellado, igual que Feijóo, citó a países como Alemania o Italia, “que hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar la inmigración ilegal” mientras que Sánchez “va en la dirección contraria”.

El portavoz del PP en el Congreso también criticó al Ministerio del Interior por permitir “que las fronteras de España sean un auténtico coladero” y al de Exteriores, “que no lleva acciones en los países de origen” para controlar las llegadas a España. “Nuestra postura es la de la responsabilidad. Aprender de los países de nuestro entorno que están demostrando que pueden frenar las oleadas. Nosotros no. Y eso es porque en España no hay nadie al frente del timón”, zanjó Tellado.