Puigdemont se escondió en tres pisos de Barcelona y huyó por la tarde el día de la investidura de Illa

Casi un mes después del fugaz regreso del expresident Carles Puigdemont, aún quedan muchas incógnitas por resolver sobre cómo consiguió llegar a Barcelona y cómo huyó de nuevo. Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha decidido revelar este lunes algún detalle más sobre su periplo. Según ha explicado el dirigente posconvergente en una entrevista en Rac 1, Puigdemont estuvo en tres pisos diferentes de la capital catalana a lo largo de toda la jornada y que no fue hasta las ocho de la tarde, una vez Salvador Illa ya había sido investido president de la Generalitat y los Mossos habían levantado la segunda parte de la 'operación jaula', que empezó el camino de regreso a Bélgica.

Concretamente, Turull ha explicado que, tras su discurso en Arc de Triomf, Puigdemont decidió recluirse en un piso en Barcelona -diferente al que había estado los dos dies anteriores- para acabar de preparar su intervención parlamentaria, ya que tenían dudas sobre la hora de inicio del pleno por la hospitalización del vicepresidente de la Mesa David Pérez. El posconvergente ha argumentado que se decidió que el expresident no siguiera la comitiva preparada por cuestiones de seguirdad y que hasta el último momento su intención era acudir a la Cámara catalana.

De acuerdo con Turull, el cambio de planes llega cuando ven que "hay un dispositivo policial como si fuera un terrorista o Hannibal Lecter" y que le sería imposible llegar al hemiciclo sin antes ser detenido.

Así, ha sostenido que Puigdemont estuvo valorando escenarios hasta el mediodía, cuando decidió cambiar de vivienda otra vez para "alejarse de la zona" próxima al Parlament y que no fue hasta las 20.00 horas cuando volvió a subir al coche para salir del país. Turull también ha afirmado que entró a Cataluña por la AP-7 el 6 de agosto por la tarde y que estuvo un día entero estuvo valorando escenarios y leyendo en un piso de la capital. Lo que no ha querido detall ha sido la ruta de salida hacia Waterloo, ni la ubicación exacta de las tres viviendas usadas.

Pero más allá de las concreciones sobre aquella jornada, el secretario general de Junts también ha aprovechado la entrevista para defender que la estrategia de Puigdemont era "confrontar con un juez que se ríe del Congreso de los Diputados" al no aplicar la ley de amnistía y ha cargado contra el exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, por el dispositivo policial. "Para hacer este viaje no hacía falta que dejara el PSC", le ha espetado, recordando su etapa socialista.

¿Puigdemont presidente de Junts?

Sobre el futuro político de Puigdemont, que deberá resolverse en el congreso que el partido celebrará el último fin de semana de octubre, Turull ha asegurado que el partido quiere que "se implique al máximo" en la organización interna del partido, pero ha dejado en sus manos la decisión sobre la "fórmula". Puigdemont podría recuperar la presidencia de la organización, lo que obligaría a buscar un encaje con Laura Borràs, aunque fuentes del partido también explican que se barajan otras posibilidades, como crear un puesto de "presidente fundador" u otras fórmulas.

Sea como sea, Turull, a quién le gustaría seguir en el cargo de secretario general, ha asegurado que el conclave no irá "de sillas" y se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo entre todas las familias políticas de Junts para acordar la ejecutiva. También ha asegurado que espera que el expresident pueda volver a Cataluña cuando se produzca el fallo del Tribunal Constitucional.

Finalmente, sobre la negociación con el Gobierno, Turull ha asegurado que su formación no garantiza a Sánchez más apoyos que el de la investidura y ha advertido, en relación con ell pacto con ERC para la financiación singular, que Junts no votará nada "que tenga por objetivo el café para todos". "La solidaridad debe decidirse desde Cataluña, sino no es un concierto", ha rematado, emplazando al PSOE a abordar esta cuestión en "la próxima reunió en Suiza".