Junts critica la falta de claridad del Gobierno con la financiación singular y amenaza con retirar su apoyo

"Concierto económico para Catalunya, ¿sí o no? Catalunya saldrá del régimen común, ¿sí o no? Y si es que no, ¿quién nos quiere vender humo, quién es el insensato que aún cree que sin cumplir, que sin Junts, van a salir de esta?", ha sentenciado el portavoz de Junts en el Senado Eduard Pujol Bonell, durante la comparecencia de María Jesús Montero a cuenta de la financiación singular catalana pactada entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. En frente, los republicanos catalanes han sacado pecho de ese pacto, pero, al igual que los posconvergentes, han dejado claro que retirarán su apoyo si no se cumple el acuerdo al pie de la letra.

Tras una primera intervención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda en la que no ha dado cifra alguna sobre la financiación singular acordada, Pujol ha criticado que Montero solo haya dado un "concierto de violín para intentar salir viva del lío que han montado". En este sentido, ha reclamado que el Ejecutivo explique si es "humo" lo que se ha vendido durante el último mes y si se trata de una "ocurrencia" que "ha salido de ERC por sus necesidades o solo ha salido del PSOE".

"Tengo la impresión que usted hace girar muy deprisa una figura cuadrada de hierro y piensa que con un efecto óptico puede hacer que parezca un círculo. Ojo con las trampas y con los efectos especiales. Ni con Junts ni con Catalunya las cosas están para demasiados juegos", ha insistido. Además, ha criticado que el acuerdo incluya una cuota de solidaridad, la cual ha explicado Montero en su intervención, porque "Catalunya no está para más cupos obligatorios".

Montero ha rechazado las críticas de Puyol, dejando claro que es "un acuerdo bueno para Catalunya" y que confía en que Junts acabe votando a favor, ya que "significa avanzar en el autogobierno". En la misma línea, ha pedido a los posconvergentes que no dejen de respaldar este sistema porque el acuerdo lo haya firmado ERC y no Junts.

Defensa de los republicanos

Minutos después, la portavoz de ERC, Sara Bailac, ha reivindicado el acuerdo con pasión, llegando a decir que se trata del "mayor salto en autonomía desde 1979". En varias ocasiones ha asegurado que la Generalitat se hará ahora con "la llave de la caja" y que esto permitirá frenar el "espolio fiscal" que lleva sufriendo años el territorio. Además, ha dejado claro que la solidaridad tendrá como límite el principio de ordinalidad.

Pero, más allá de estos aplausos al pacto, Bailac también ha querido lanzar un aviso al Gobierno de Sánchez: "Le reclamamos el cumplimiento íntegro del acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular en Catalunya. Los acuerdos deben ser cumplidos, no hacerlo tendría consecuencias". Así, ha pedido que se reúna lo más pronto posible la comisión mixta entre Estado y Generalitat para empezar a trabajar en el despliegue legislativo de lo pactado y ha señalado que la Generalitat deberá poder recaudar el IRPF del ejercicio de 2025.

"No tengan dudas de que el acuerdo se va a cumplir al 100% de su literalidad, como cumplimos el resto de acuerdos", le ha respondido Montero.