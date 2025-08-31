Feijóo acusa al Gobierno de ponerse "de perfil frente a los incendios" y llama a un "cambio de valores"

Tras un mes de agosto marcado por los incendios que han asolado Galicia, Castilla y León y Asturias, la gestión de los fuegos ha marcado el discurso de Alberto Núñez Feijóo en la clásica apertura del curso político que el PP celebra en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, en la que además del presidente gallego, Alfonso Rueda, estuvo también presente el mandatario andaluz, Juanma Moreno.

El líder de la oposición ha criticado la falta de una verdadera asunción de responsabilidades por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la lucha contra las llamas. “Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. Hace falta un Gobierno más preocupado por perder los montes que por perder el relato, y os garantizo que lo tendrá. Pase lo que pase en España será mi competencia”, prometió Feijóo.

Tras las críticas contra el registro de incendiarios, una de las 50 medidas que el PP ha propuesto para combatir los incendios forestales. El presidente popular ha llamado al Gobierno a acudir a “Oímbra o Cualedro” para decir a los vecinos que “son pocos los incendiarios”. “Que vengan y le digan que son cosa de Feijóo y les expliquen porque los incendios se dan por la noche”, apuntó.

Precisamente sobre la gestión de la crisis ha pivotado el discurso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que criticó la tardanza del Gobierno en la entrega de medios a Galicia para hacer frente a las llamas. Ahora, cuandon ya no queda ningún incendio activo, Rueda ha recordado que“las ayudas están ya publicadas” y, desde mañana, los damnificados podrán ya comenzar a demandarlas. Así, emplazó al Gobierno a que cumpla con su parte y las establezca también con celeridad.

“Un cambio de valores” ante un Gobierno en los “minutos de descuento”

A tenor de las palabras del líder de la oposición será un curso político tenso y que no que “no se sabe cuando terminará” ya que, según Feijóo, la única duda existente con este Gobierno es cuándo estallará el próximo escándalo. Por ello, que el expresidente gallego se comprometió a llevar a cabo “un cambio de valores” cuando llegue a Moncloa. “Me comprometo a limpiar el nombre de la política que ha manchado el Gobierno de Pedro Sánchez. España no es este Gobierno y nosotros se la devolveremos a la gente”, ha incidido el líder popular que ve al Ejecutivo central “peor de lo que empezó el verano”.

Así, ante 2.000 militantes populares, Feijóo hizo un llamamiento a “no bajar los brazos ni la cabeza”. “Seguiremos mirando al futuro, porque el Gobierno no puede hacerlo”, concluyó su discurso.