Feijóo plantea que los agricultores puedan obtener ingresos y rentabilidad por luchar contra el cambio climático

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo plantea impulsar la agricultura del carbono y que los agricultores puedan obtener ingresos y rentabilidad por luchar contra el cambio climático. Por eso, considera que "ha llegado la hora" de promover medidas y prácticas que pongan en valor su contribución a la descarbonización y a la lucha contra el calentamiento global.

"La agricultura desempeña un papel determinante en la conservación del medioambiente, y el impulso a la investigación y las tecnologías son herramientas básicas para mantener esa contribución y proteger la biodiversidad", asegura el PP en un documento interno al que ha tenido acceso Europa Press.

Con la crisis por los incendios --que han arrasado 400.000 hectáreas-- el cambio climático ha pasado a primer plano del debate político, sobre todo después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado un Pacto de Estado contra la emergencia climática. Los 'populares' han calificado esa propuesta de "cortina de humo" y han acusado al Gobierno de hacer "propaganda".

Desde un diagnóstico científico

El PP considera que hay que abordar el cambio climático "con la importancia que requiere, pero desde un diagnóstico exclusivamente científico, no ideológico". A su entender, las políticas climáticas "no pueden construirse a costa del bienestar" sino que las oportunidades de la gente y la transición ecológica "debe ser ordenada, realista y justa".

"No se trata de elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino de integrar ambos para construir un modelo de crecimiento compatible con la prosperidad compartida", argumenta el Partido Popular en la ponencia Política que aprobó en su congreso de primeros de julio celebrado en Madrid.

Y en esa línea se enmarca la propuesta de Feijóo de impulsar la agricultura del carbono que recoge el Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal que presentó públicamente el pasado 25 de agosto.

Se trata de promover "prácticas culturales de bajo impacto y el secuestro de carbono en las explotaciones agrarias, de forma que se potencie el papel de la actividad agraria en la descarbonización de la economía y que los agricultores puedan obtener ingresos por su contribución a la lucha contra el cambio climático".

En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP subraya que "los agricultores y ganaderos, además de sufrir pérdidas históricas durante esta ola de incendios, han contribuido con todos los medios a su alcance, para proteger sus campos y sus animales".

Poner en valor su contribución a la descarbonización

"Consideramos que ha llegado la hora de impulsar todas aquellas medidas y prácticas que pongan en valor su contribución a la descarbonización y a la lucha contra el cambio climático", señala, para advertir de la importancia de la superficie agrícola, especialmente de los cultivos leñosos, dado que "posiciona al sector agrícola como un importante sumidero de carbono y un elemento clave para conseguir la neutralidad climática en 2050".

Según el PP, la captura de los gases de efectos invernadero (GEI) realizada por el sector forestal, las tierras de cultivo y pastos se utiliza para compensar las emisiones brutas de todos los sectores de la economía, en vez de ser utilizados para compensar específicamente a los sectores que producen el beneficio.

Por eso, cree que "es urgente reconocer estos beneficios adicionales que la agricultura aporta al medioambiente en general y a la lucha contra la erosión en particular, e impulsar su desarrollo". Para ello, el PP propone "valorar y remunerar su contribución, trabajando en conjunto con la cadena de suministro, diseñando un sistema que les permita beneficiarse y obtener rentabilidad del mercado de carbono".

Además, propone incentivar "las prácticas agronómicas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, de forma que se puedan aumentar las absorciones de CO2 y en paralelo los beneficios que reciben los agricultores". También apuesta por impulsar "sinergias entre ambos sectores, agrícola y forestal, en materia de créditos carbono y créditos de naturaleza".

Nuevos modelos de negocio para los agricultores

El PP considera que "la captura de carbono en suelos agrícolas creará nuevos modelos de negocio para los agricultores, de forma que puedan conseguir financiación complementaria que asegure la rentabilidad de la propia actividad productiva".

Para potenciar el secuestro de carbono por el suelo debe promoverse, especialmente en el marco de la PAC, prácticas conservadoras del suelo, como el laboreo mínimo, las cubiertas vegetales o inertes, y el no laboreo, y desincentivar el laboreo intensivo y la quema de residuos, así como controlar los procesos de erosión, según explica el PP en el citado documento interno.

Los 'populares' destacan que la mejora de los actuales sistemas de evaluación de las absorciones y el secuestro de carbono por la agricultura "se logrará cuando se complete lo previsto en el Reglamento europeo de certificación sobre eliminaciones de carbono (Reglamento UE 2024/3012), con la publicación de las metodologías de certificación específicas para las actividades agrarias".

Para el desarrollo de los mercados de carbono, resulta "fundamental facilitar el acceso de los agricultores a los beneficios económicos y ambientales que se pueden derivar de los mismos, así como su difusión".

Finalmente, el PP recuerda que la participación del Gobierno en el marco de la Hoja de Ruta de Créditos Naturaleza que ha impulsado recientemente la Comisión Europea, abrirá a los agricultores "nuevas oportunidades para recibir ingresos adicionales por su contribución al objetivo de neutralidad climática".