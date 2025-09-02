Ayuso llama a la rebelión del PP contra la quita de la deuda autonómica: "Supone expulsar a España de Cataluña"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que la condonación de la deuda autonómica, que el Gobierno ha anunciado como una iniciativa de la que se pueden beneficiar todas las comunidades, hará que "cuando llegue el golpe" en Catalunya será "un golpecito porque ya no quedará Estado ni nada verdaderamente español".

Así lo ha asegurado en un encuentro con militantes del PP de Madrid, en el que la presidenta madrileña ha reiterado que la condonación supone "expulsar a España de Catalunya", con lo que no cabe "mayor traición".

Ayuso ha recordado el referéndum de independencia de 2017, "cuando actuó la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y no tenían dinero suficiente", pero ahora tendrán su "caja propia sufragada por todos los españoles" y se han "borrado" los delitos de malversación y sedición.

"Ahora que el Código Penal les pertenece. Ahora que quedan impunes ante la Justicia o expulsa la Guardia Civil, ¿quién va a frenar el nuevo golpe?", se ha preguntado Ayuso, a lo que ha agregado que "cuando llegue el golpe será un golpecito porque ya no quedarán nada del Estado ni nada".

El "trío de las Bermudas"

Además, ha asegurado que esta condonación es "todavía más desleal" porque es un intento de comprar elecciones del "trío de las Bermudas", como se ha referido al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez; al president catalán, Salvador Illa, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayuso ha remarcado que el socialismo "no quiere lo mejor para Catalunya, quiere lo peor para Madrid y para España entera", todo por "comprar votos" solo pensando en las elecciones de 2027 y "sobrevivir" en la Moncloa.

"Hay que realizar sacrificios y jugársela, y salir del armario y decir: Estoy cansado de que el sanchismo arruine España", ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que "todo el mundo sabe que estamos viviendo el peor momento de la democracia".