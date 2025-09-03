Díaz adelanta que volverá a presentar la reducción de jornada si Junts tumba la ley: "Mi paciencia es infinita"

"Hasta el último minuto vamos a negociar". Yolanda Díaz no cesa de repetir el mantra que planea la tramitación del proyecto de ley para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, el tiempo apremia. Las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta, se debatirán el próximo miércoles y hay quien dentro de Sumar ve "muy complicado" que los posconvergentes acaben cediendo. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya se ha adelantado a una posible derrota y ha avisado de que si el texto cae lo volverán a aprobar en el Consejo de Ministros.

"No se preocupen. Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia, como saben, es casi infinita", ha asegurado Díaz este miércoles tras reunirse con organizaciones ecologistas junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Además, la ministra de Trabajo ha querido quitar importancia a que PP, Vox y UPN forzaran el debate de la norma la próxima semana y no dieran más tiempo a la negociación tras un error en el procedimiento por parte de Sumar: "Por una semana más o una menos, no va a cambiar".

Como viene siendo habitual en sus últimas intervenciones, Díaz se ha abstenido de mencionar a Junts y ha situado toda la presión sobre el PP, al que ha acusado de ser un "obstáculo" para los derechos de los trabajadores. "Esta norma lo que está demostrando es que tenemos una oposición que es muy mala para este país". No es el Gobierno de España el que está fallando, es la oposición", ha sentenciado.

Junts presentó en junio una enmienda a la totalidad y, de momento, no tienen previsto retirarla. "La decisión está bastante tomada al no haber cambios sustanciales", explican fuentes de la formación. Las negociaciones, según Junts, no avanzan porque las dos formaciones tienen visiones “radicalmente diferentes”. Desde el principio, los posconvergentes han rechazado la propuesta porque consideran que pueden verse “gravemente perjudicadas” las pequeñas y medianas empresas e implicar una “destrucción” de puestos de trabajo. Además, Junts acusa a Díaz de haber optado por una "imposición rígida", y le afean no haber contado con las patronales.

Aun así, y sin citar a los posconvergentes, Díaz ha insistido en que no se levanta "jamás" de la mesa de negociación y que seguirá trabajando hasta el último minuto. También ha dado a entender que no retirará el proyecto de ley para evitar una derrota parlamentaria si finalmente no logra un acuerdo con Junts. "Yo fui a una votación de la reforma laboral sabiendo que la perdía", ha dicho, recordando el momento en el que un error de un diputado del PP acabó salvando aquella norma.

Suma alternativa

Las tres enmiendas a la totalidad que se debatirán son las de PP, Vox y Junts y todas ellas se votarán de manera conjunta, pese a que los motivos por los que se hayan registrado dichas enmiendas sean diferentes. Esto abocaría al Gobierno a una derrota, ya que las tres formaciones suman 177 diputados, una mayoría de la Cámara Baja que echaría por tierra el proyecto estrella de Díaz y obligaría a devolver el texto al Gobierno. Así, la única solución pasa porque Junts termine retirando su enmienda o se abstenga en la votación.

En el caso de que el Ejecutivo no logre, al menos, esa abstención de los posconvergentes, la tramitación del proyecto de ley decaería y aunque Díaz ya ha dejado claro que volverán a llevar la norma al Congreso, también ha avisado de que hay algunos aspectos de la ley relativos a la reforma del control horario que son "muy importantes" y que no necesitan rango de ley, con lo que el Consejo de Ministros podría aprobarlos sin pasar por las Cortes.

