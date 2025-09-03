Puigdemont niega ante Junts haber abordado los Presupuestos de Sánchez con Illa

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha citado este miércoles a la dirección del partido para dar el pistoletazo de salida al curso político y rendir cuentas de su cita con el president Salvador Illa que tuvo lugar el martes en Bruselas. Por la mañana ha sido el turno del núcleo duro, que se ha desplazado hasta Waterloo, mientras que por la tarde se ha sumado al encuentro el resto de la ejecutiva por vía telemática. Allí, Puigdemont ha negado haber abordado con Illa el apoyo de Junts a los Presupuestos del Estado (PGE), pero sí ha asegurado que le trasladó que las relaciones con el PSOE "no van bien" por la falta de cumplimiento de los acuerdos.

Durante la cumbre, según fuentes del partido presentes, el líder de los posconvergentes también ha advertido de que este trimestre la formación deberá "tomar una decisión" sobre la continuidad de su apoyo a Pedro Sánchez. De hecho, en un comunicado posterior al encuentro, Junts ha asegurado que la jornada celebrada este miércoles se agendó en julio para "iniciar la reflexión y el debate interno a partir de los cuales tomar decisiones políticas" y que la ejecutiva tenía como encargo desde antes de vacaciones "hacer balance" del Pacto de Bruselas, el acuerdo con el que Junts dio sus votos a la investidura de Pedro Sánchez.

Puigdemont ya hizo un aviso similar durante su intervención en la Universitat Catalana d'Estiu, celebrada en Prada (Francia), cuando aseguró que "quizás en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora". Sin embargo, ni entonces, ni tampoco durante la ejecutiva de este miércoles, el expresident ha dado más detalles sobre cómo se deberá tomar esta decisión ni en qué consistirá exactamente.

Illa y Puigdemont conversaron durante una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, celebrando así el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado. Además, era la primera vez que los dos líderes se veían en persona, ya que antes de 2017 no habían coincidido nunca. Para Puigdemont, el cara a cara sirvió para que Junts "recuperara la iniciativa" y para visualizarse "cómo única alternativa al PSC", reflexiones que también ha trasladado a la cúpula. La cita concedió al posconvergente la amnistía política que tanto deseaba, pero ahora le toca presionar para que sea el presidente del Gobierno el que pose junto a él ante las cámaras.

Durante la recepción, que se pactó a propuesta de Illa al regresar de sus vacaciones con Sánchez en Lanzarote, se pudo ver tanto a Illa como a Puigdemont sonriendo y manteniendo un tono cordial, pero ninguno de los dos políticos hizo declaraciones ni al principio ni al término de la sesión. Solo valoraron la cita a través de sus cuentas respectivas de X, donde expresaron versiones dispares. Para el president de la Generalitat la reunión fue un "buen ejemplo" para el "diálogo" y "la democracia", mientras que para el expresident el hecho de que se celebrara en Bélgica era el reflejo de que no se vive una "situación de normalidad democrática" ocho años después del referéndum del 1-O.

Estado de la negociación con Sánchez

Los posconvergentes tienen encima de la mesa varias carpetas pendientes de abordar este otoño. La principal está en Madrid, donde las relaciones entre el PSOE y Junts no pasan por su mejor momento. La formación denuncia un bajo cumplimiento de los acuerdos de investidura y, además, han perdido quien era su principal interlocutor, Santos Cerdán, que está en prisión provisional desde el pasado mes de junio. Desde hace meses, la formación independentista reclama avances con la oficialidad del catalán en la UE, que el PSOE se implique para que el Congreso apruebe la ley para la delegación de competencias en inmigración (Podemos se opone) y también exigen que la ley de amnistía sea efectiva.

Además, los posconvergentes deberán tomar en los próximos días una decisión sobre la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella de Sumar. Junts presentó en junio una enmienda a la totalidad y, de momento, no tienen previsto retirarla. "La decisión está bastante tomada al no haber cambios sustanciales", explican fuentes de la formación. PSOE y Sumar querían evitar que la propuesta se debatiera en el pleno del Congreso al no tener amarrado el apoyo de Puigdemont, pero PP y Vox han forzado a incluirlo en el orden del día del próximo miércoles. Las mismas fuentes consultadas aseguran que esta cuestión no ha sido abordada.

Reunión de grupo parlamentario

Es habitual que Puigdemont convoque a la permanente de Junts en fechas señaladas, lo hace normalmente al inicio del curso político, antes de una convocatoria electoral o cuando hay que abordar algún tema espinoso. Y tampoco será la única cumbre de este mes. De hecho, a la reunión de la permanente de este miércoles le seguirán unas jornadas de trabajo del grupo parlamentario, que también se celebrarán en la localidad belga, los días 15 y 16 de septiembre, y en las que se fijará el rumbo del partido en este periodo de sesiones.

El año pasado, los parlamentarios posconvergentes también dieron el pistoletazo de salida en Waterloo, con un encuentro que sirvió para preparar el debate de política general y para organizar el grupo parlamentario. En aquella cita, la primera tras las elecciones del 12 de mayo de 2024, se decidió que Puigdemont no asumiría el cargo de jefe de la oposición, así como también que Mònica Sales ganaría peso dentro del grupo y que Albert Batet adoptaría un papel más institucional, algo que se ha puesto en práctica durante todo el año parlamentario.

