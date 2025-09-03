Sánchez visita Londres por primera vez para potenciar la relación comercial tras el acuerdo de Gibraltar e inversiones en defensa

Pedro Sánchez viajará a Reino Unido este miércoles para celebrar una reunión bilateral con el primer ministro Keir Starmer. En Moncloa le dan una gran importancia estratégica y económica a este encuentro, que tendrá un enfoque marcadamente comercial y supone la primera visita a Reino Unida del jefe del Ejecutivo desde que llegó al Gobierno en 2018. Tras el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado el pasado mes de junio, en el Gobierno entienden que este momento de relanzamiento de la relación bilateral es propicio para impulsar las inversiones. En ámbitos tradicionales, pero también en otros nuevos con vistas a las inversiones en defensa con una visión global que incluye la ciberseguridad o las telecomunicaciones.

Reino Unido forma parte del nuevo instrumento de la UE que financia la inversión en la producción industrial de defensa europea (el denominado SAFE) y fuentes de Moncloa no esconden la pretensión de fraguar consorcios en el ámbito defensivo. Algo que estará sobre la mesa, según avanzan. El Gobierno español recoge una firme apuesta en su plan de gasto en defensa por priorizar la industria nacional y la europea para disminuir la dependencia de EEUU. En este sentido, las mismas fuentes considera a Reino Unido, por sus cadenas de valor en el sector de la defensa, un socio crítico.

Otro factor que contribuye a este acercamiento es el hecho de que Navantia haya adquirido recientemente los históricos astilleros de Harland para la construcción de buques de la Royal Navy. Más allá de la política industrial en defensa, se esperan abordar cuestiones securitarias ineludibles para Europa, con la guerra de Ucrania.

Pedro Sánchez se desplazará al día siguiente a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania. Asimismo, se da por hecho que se abordará la situación en Oriente Medio. El acuerdo que rubriquen Sánchez y Starmer, con todo, no contará con un apartado específico sobre Palestina, más allá de apartados convergentes en política exterior y defensa del orden multilateral basado en reglas.

Sánchez y Starmer firmarán un acuerdo bilateral para estructurar las relaciones entre ambos países en campos dispares que van desde la política exterior o los derechos sociales al turismo sostenible. Será la punta de lanza para afianzar una relación bilateral con el compromiso de celebrar reuniones anuales a nivel de ministros de Exteriores.

Comité empresarial asesor

Ambos líderes participarán también en una mesa redonda con empresas que tienen intereses tanto en España como en Reino Unido y de la que se espera que pueda surgir un comité empresarial asesor. Un marco para propiciar reuniones bilaterales futuras. En el encuentro estarán presentes firmas como AENA, Telefónica, Indra, Navantia, Santander e Iberia, mientras que por la parte británica lo harán BP u Octopus Energy. A este encuentro se unirá también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su homólogo Rachel Reeves.

El contenido económico es la principal prioridad de esta reunión, siendo Reino Unido el quinto destino de exportaciones de bienes (por un valor de 23.800 millones de euros) y el noveno proveedor de importaciones (10.000 millones). Las exportaciones en servicios alcanzan la cifra de los 24.000 millones. Unas cifras que sitúan a España como su segundo proveedor, solo por detrás de EEUU. Por otra parte, Reino Unido es el primer inversor en España, con un valor de 68.000 millones según datos de 2023.

Suscríbete para seguir leyendo