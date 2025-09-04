Illa critica el plante de Feijóo en la apertura del año judicial: "No podemos desmontar o desprestigiar las instituciones"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha criticado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros miembros del partido hayan decidido no asistir al acto de inicio del curso judicial. "No podemos desmontar o desprestigiar las instituciones", ha dicho. El presidente ha hecho estas declaraciones en la clausura de las jornadas de trabajo del grupo parlamentario del PSC que ha tenido lugar en Girona, y que han tenido como objetivo "reforzar la coordinación política interna y estratégica del grupo y con el Gobierno", mediante sesiones de trabajo sobre el reto de la educación en Catalunya o la administración pública, entre otras cuestiones.

"El mundo está cambiando. En este contexto, más que nunca, hay que hacer política". Con estas palabras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado inicio a su discurso. El genocidio en Gaza o la guerra de aranceles que se ha vivido recientemente entre la Unión Europea y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son algunos de los ejemplos que ha puesto Illa sobre los cambios en el contexto socioeconómico actual que, considera, provocan la necesidad "de hacer llegar la política a todas partes", y de una manera concreta. En este sentido, el presidente catalán ha remarcado la importancia de las instituciones: "No podemos desmontarlas ni desprestigiarlas. Las personas deben tener presente que son de todos".

A su vez, la confianza hacia estas debe verse reforzada por "una legislación que sea solvente", preguntándose "no cuántas leyes hemos hecho, sino cuáles han sido buenas". Esto también pasa por "diagnosticar bien" el contexto, lo cual requiere "tiempo, análisis y estudio", y "mantener un contacto directo con la realidad. Debemos recibir a la gente e ir a verla, saber cuáles son las inquietudes de la ciudadanía". Sobre todo, sin embargo, el presidente ha puesto el foco en asumir responsabilidades, tanto para bien como para mal, y ha aprovechado para reprochar que algunos presidentes autonómicos quieran tener competencias pero luego "se escondan detrás de la mesa" cuando hay problemas. "Lo vimos con el apagón y lo hemos visto con la gestión de los incendios", ha dicho Illa.

Con todo, el presidente ha reafirmado la intención de "dialogar y ser generosos" con los otros agentes políticos implicados en la gestión de Catalunya, para que "la pluralidad quede representada" y se pueda llegar a un "diálogo constructivo con puntos en común". Esto también debe ir acompañado "de un buen lenguaje y buenas formas", y de un discurso marcado por la "valentía". "Tenemos que decir las cosas tal como son", reafirma Illa, y pone como ejemplo la financiación autonómica que, afirma, "debe mejorarse".

