DIRECTO | Óscar Puente culpa a los incendios y a la antigüedad de los trenes de los retrasos ferroviarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves en el Congreso de los Diputados que el culpable del aumento en los retrasos este verano en trayectos ferroviarios han sido principalmente los incendios, que han multiplicado por cinco las interrupciones, sumado a la antigüedad de la flota de trenes, que supera ya los 20 años de media. A pesar de esto, Puente asegura que España cuenta con la segunda mejor ratio de puntualidad de Europa.

En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, el ministro ha señalado que España ha batido su récord histórico de viajeros en tren en los primeros seis meses del año, con más de 277 millones de usuarios. Especialmente notorio el crecimiento en Galicia y Extremadura, donde han aumentado los viajeros en un 500% y 30%, en los últimos seis y dos años, respectivamente. "El número de viajeros desvela que, más allá de incidencias, tenemos un buen sistema ferroviario porque si no no crecería. Nunca ha habido más y mejores alternativas al tren que en este momento. Si el tren crece es porque se está convirtiendo en un medio que compite con el resto. Lo hemos visto en Madrid y Barcelona. Antes de su puesta en marcha, el puente aéreo lo utilizaban el 90% de los viajeros y ahora solo el 15%", reflexionó el ministro.

Los trenes, "punto débil" del sistema ferroviario

Óscar Puente ha señalado en su primera intervención que los trenes, son "uno de los puntos débiles" del sistema ferroviario. "Nuestro material rodante está en el último tramo de vida útil, con una media de antigüedad media superior a los 20 años. Desde 2008 no entra en nuestra red un tren nuevo de Cercanías y entre 2010 y 2024 tampoco en la red de media y larga distancia. En la primavera del pasado año incorporamos el famoso modelo 106 de Talgo, conocido popularmente como Avril, que ha ido mejorando sus cifras de incidencias y su ratio de puntualidad, aunque recientemente hemos sufrido una incidencia muy seria al detectar en una revisión rutinaria fisuras en los boogies de los modelos Avlo que operaban en la línea entre Madrid y Barcelona. Nos hemos visto obligados a retirarlos de la circulación, con las afectaciones que ha supuesto esto para nuestro servicio", ha desarrolla.

Sobre este tema, el exalcalde de Valladolid desveló que su cartera está trabajando en la redacción de un plan para adquirir de forma periódica nuevo material rodante, con el fin de reducir su edad media. "Es evidente que no podemos mejorar nuestro servicio sin una nueva flota. Necesitamos más trenes a corto plazo", explicó. Puente defendió que las inversiones en nuevos convoyes no puede ir "por impulsos" y recordó que en los próximos meses se incorporarán a las líneas de Cercanías y Rodalies los 500 trenes comprados a los fabricantes Stadler y Alstom.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). / Ananda Manjón

Segunda mejor ratio de puntualidad de Europa

El ministro de Transportes ha señalado en el Congreso que España tiene la segunda ratio de puntualidad más alta de Europa tras la compañía pública de Suiza. "En media y larga distancia se han producido 71.062 circulaciones hasta este martes: 48.444 han llegado a su hora, 11.645 con retrasos inferiores a los quince minutos y 5.992 con demoras entre 15 y 30 minutos. Es decir, el 93% del total de nuestros trayectos llegan a su hora o con retrasos de menos de media hora, mientras solo el 2,4% de desplazamientos han sufrido retrasos superiores a la hora", ha añadido Puente. Según los datos aportados, el retraso medio teniendo en cuenta el total de trenes que han circulado por la infraestructura ha sido de 6,2 minutos. Solo teniendo en cuenta aquellos que han sufrido demoras esta ha sido de media de 16,1 minutos.

Óscar Puente ha apuntado que en 2025 se han multiplicado por cuatro las incidencias no relacionadas ni con Adif ni con los operadores del material rodante. Estas son, por ejemplo, incendios, arroyamientos, cortes suministro eléctrico, robos cable o factores meteorológicos, que han supusieron el 7% en pasado año y el 23% este ejercicio. "Ese incremento se ha debido principalmente a los factores como las lluvias torrenciales que han provocado daños en las vías e interrupciones, pero sobre todo han afectado los incendios. El verano pasado, el fuego afectó a 25 trenes y 18.000 viajeros. En 2'25, esta cifra se ha disparado un 622% hasta los 486 trenes y los 130.000 viajeros", ha justificado.