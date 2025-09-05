Feijóo acusa a Sánchez de tener miedo a los jueces y asegura que es el presidente el que "falla" al Rey

Alberto Núñez Feijóo protagonizó finalmente este viernes en Arganda del Rey (Madrid), junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el mitin de apertura del curso político del Partido Popular (PP) de Madrid, la prioridad de agenda que esgrimió para ausentarse por primera vez de la solemne apertura del año judicial, marcada por la polémica ante la imputación del fiscal general del Estado, Ávaro García Ortiz. "Me alegro de no estar presente allí", señaló delante de un millar de simpatizantes populares a la misma hora que el Rey presidía el acto en el Tribunal Supremo (TS).

El líder de la oposición calificó de "inmenso error" tanto la presencia de García Ortiz en Las Salesas como las palabras de Pedro Sánchez esta misma semana en Televisión Española (TVE) "difamando a los jueces en la semana de la apertura del año judicial simplemente porque investigan a su familia", afirmó. Además, respondió en tono severo a las acusaciones del Gobierno de haber plantado a Felipe VI. "Al jefe del Estado no le hemos fallado ni le fallaremos jamás", exclamó, justo antes de acusar a Sánchez de haberlo hecho. "Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana; el que no le manda ministros de jornada en sus viajes y quien hace que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado", aseveró ovacionado por su seguidores.

Feijóo se refirió también a lo dicho por Sánchez en TVE sobre la parálisis a la que se sometería a España si se convocasen elecciones, como le reclama la oposición. "No como ahora", ironizó, antes de decir que "hasta Sánchez el único al que le daban miedo las elecciones era a Franco".

En tono sarcástico, Feijóo aseguró que Sánchez no tenía fácil impedir la presencia del fiscal general del Estado en el acto de apertura del año judicial. "Bien pensado, fácil no lo tenían. Porque, pensad un momento, ¿quién podría pedirle al fiscal general del Estado que deje su puesto? ¿quién podría pedirle que no vaya a este acto? ¿quién? ¿el que nombró de número dos al señor Koldo? ¿el que nombró de número dos al preso Santos Cerdán? ¿el que tiene a su mujer plurimputada? ¿al que tiene a su hermano músico en la Diputación de Badajoz?", enumeró.

En la misma línea, Feijóo se comprometió ante los suyos a devolver la independencia al poder judicial, a su juicio cercenada ahora. El líder de la oposición dijo que respetarán esa independencia "siempre, nos guste o no nos guste lo que nos digan, tienen mi palabra de que volverá a ser un poder independiente , en libertad, que no le tenga miedo a los políticos", sentenció.