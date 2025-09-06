Sánchez acusa al PP de apelar a la violencia por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno: "Se han rendido al odio de la ultraderecha"

"Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió existir en este país". La frase, pronunciada este sábado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha encendido la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha calificado esas palabras de "insulto" a las familias que tienen a sus seres queridos en fosas comunes y las ha descrito como una "apelación encubierta a la violencia". En un mensaje en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha añadido que son una "prueba más" de que el PP "se ha rendido al odio de la ultraderecha".

Tellado ha intervenido desde Pamplona (Navarra) en un acto de arranque de curso político en el que también ha defendido el plantón de Alberto Núñez Feijóo en la apertura del año judicial. Sus declaraciones llegaban pocas horas después de que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusara al líder popular de comportarse como un "hooligan" por ausentarse de la cita.

El líder de la oposición no asistió a la cita en señal de protesta por lo que considera un "ataque" de Sánchez a los jueces, en referencia a cuando el jefe del Ejecutivo dijo que "algunos jueces hacen política", pero también por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Desde Pamplona, el dirigente del PP ha asegurado que el curso judicial no se ha inaugurado con el acto del viernes, sino que lo hará este miércoles, cuando "la esposa del presidente del Gobierno y su asesora declaren por la presunta malversación de fondos públicos cometida desde la propia Moncloa" y seguirá con otras causas como las del propio fiscal general del Estado o la del caso Koldo y los "hijos políticos de Santos Cerdán".

Alto voltaje

En su discurso, Tellado también ha lanzado un mensaje a las bases de su partido: "Este puede ser el último curso político de este Gobierno". Ha descrito al Ejecutivo de Sánchez como "mendicante y arrodillado" ante "prófugos de la Justicia", en referencia a Carles Puigdemont; "condenados por pertenencia a banda armada", en alusión a EH Bildu; y "radicales de todo pelaje", una cita dirigida a los socios de investidura a los que acusa de mantener al Gobierno "con respiración asistida".

A cientos de kilómetros, en València, Patxi López replicaba que el PP "se está convirtiendo prácticamente en un partido antisistema" por su "obsesión con el presidente" y por una "frustración enorme por no gobernar". Y también lanzaba otro dardo a los populares por centrar su discurso en inmigración a las puertas de arrancar de nuevo la agenda institucional: "Si quiere ser una fotocopia de [Santiago] Abascal lo está consiguiendo, pero la gente suele preferir el original la fotocopia".

La jornada de este sábado, marcada por el arranque del curso político, se ha convertido así en un cruce de reproches entre socialistas y populares que anticipa un otoño cargado de tensión.

