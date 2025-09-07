Milei asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox, que se celebrará los próximos días 13 y 14 en Madrid, y al que acudirán representantes de partidos de todos los países que "quieren cambiar las cosas", según ha anunciado este domingo en Sevilla el portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, informa Efe.

El diputado ha señalado que en el acto que se celebrará en Madrid participará el líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, y "muchísimos más líderes, no solo europeos, sino de todo el mundo, que vendrán a exponer cuál es el cambio" que se necesita en sus respectivos países.

"Vendrán a exponer cuál es el cambio y el giro de 180 grados que debemos darle a esas políticas de bipartidismo que nos han traído a un camino en el que parece que ya no hay esperanza con políticas que están robando el bienestar y el futuro a los españoles", ha remachado en declaraciones a los medios.

Así, ha defendido la necesidad de "dar un giro de 180 grados al bipartidismo" y "volver a poner el sentido común en el centro, volver a poner el bienestar de los españoles como guía absoluta de las políticas públicas". Ello le dio pie a responsabilizar al PSOE de la "oleada migratoria" a la que dice que se está enfrentando España y destacar las cifras de violencia que atribuye a los inmigrantes.

"A esta situación le tenemos que dar un giro de 180 grados porque a esto se suma la dificultad para la vida, con un incremento de los precios, una inflación desbocada en los últimos años, un empobrecimiento generalizado, sobre todo de las clases más humildes de España, un acceso a la vivienda absolutamente imposible", ha incidido.