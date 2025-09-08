Sánchez anuncia un decreto para hacer efectivo el embargo de armas a Israel y sanciones al Gobierno de Netanyahu

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para "presionar" a Israel por el "genocidio en Gaza" entre las que se encuentran el embargo de armas a Israel y sanciones al Gobierno de Netanyahu. Asimismo, se cerrará el espacio aéreo para el trasporte de material de defensa y se prohibirá la importación de productos de las colonias. Unas medidas que se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros a través de un decreto, según ha avanzado en una declaración institucional esta mañana desde el Palacio de la Moncloa.

La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", instó Díaz.

En Moncloa suelen presumir que España ha estado a la vanguardia en el abordaje de este asunto, desde que en mayo de 2024 optó casi en solitario por el reconocimiento del Estado de Palestina. Desde entonces Pedro Sánchez ha enarbolado la bandera de Palestina. El Gobierno ha sido pionero en acusar a Israel de estar cometiendo un genocidio y tomó la iniciativa junto a Irlanda para que se revisase el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Su artículo dos determina que las relaciones de los Veintisiete con Israel se sustentan en la base del respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Las divisiones entre países europeos no lo han hecho posible y Pedro Sánchez tildaba la pasada semana la respuesta europea ante Gaza como “un fracaso”, en una entrevista al diario británico ‘The Guardian’. Al mismo tiempo acusaba a la UE de doble rasero en política exterior, en referencia a las acciones tomadas contra Rusia por la invasión de Ucrania. El jefe del Ejecutivo ha presionado diplomáticamente desde diferentes frentes y convertido Gaza en una de sus principales prioridades en política Exterior.

Este salto cualtitativo coincide con el inicio de los sondeos a los grupos parlamentarios para aprobar los Presupuestos. Entre los socios más reticentes se encuentra Podemos, que entre otras cuestiones para dar su apoyo había exigido la ruptura de relaciones con Israel.