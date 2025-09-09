Lluís Llach, presidente de la ANC: "Salvador Illa es la señal de que el independentismo ha tocado fondo"

Lluís Llach (Girona, 1948) llega a su segunda Diada como presidente de la ANC con el reto de volver a movilizar al independentismo. La última manifestación del Onze de Setembre congregó tan solo a 60.000 personas, la cifra más baja desde el inicio del 'procés'. En esta ocasión, la cita llega pocos días después de la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, y a las puertas de una nueva negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que ERC y Junts tienen un papel clave.

¿Cómo interpreta la reunión que Illa y Puigdemont mantuvieron en Bruselas?

Illa no fue a ver al 'president en el exilio', sino al presidente de Junts. Es el juego habitual del mundo autonomista. No juzgo a Puigdemont por aceptar la reunión. Pero la clase política, sobre todo la que forma parte del independentismo, debe actuar en consecuencia a sus creencias. Quizás para Puigdemont este paso puede acercar una posición mejor para la independencia. Como ANC, lo vemos como un gesto autonomista.

En la sala donde se citaron no había ninguna bandera.

Es la desnacionalización que lleva a cabo el señor Illa. La Casa de Catalunya en Bruselas está llena de banderas y se preocuparon de que no hubiera ninguna, pero yo no culparía a Puigdemont porque era un invitado. No me sorprende nada de todo esto: Illa fue a saludar al presidente de un partido al que necesita, y ya está. Le gusta ir a Lanzarote y hace vida íntima con Sánchez; creo que siguió instrucciones precisas. Si alguna cosa le ha distinguido siempre es la obediencia al PSOE, y así ha llegado donde ha llegado.

La ANC está en contra de que los independentistas pacten con el PSC, pero no suman mayoría en el Parlament.

No hay mayoría, pero no se debería colaborar demasiado con la política autonomista. El Pacte Nacional per la Llengua es un lavado de cara vergonzoso. Ayuda a Illa a presentarse como un señor de diálogo. ERC y Junts tienen la gobernanza del Estado en sus manos y tienen que decidir si para la independencia es mejor estabilizar o desestabilizar.

¿Cree que deberían romper?

¿Alguna de sus demandas ha sido cumplida? La amnistía ha sido una tomadura de pelo. ¿Y la financiación singular? Se ha pedido que se perdone la deuda y han hecho un 'café para todos' en el que Catalunya está en la cola. Tendrían que romper, o conseguir más. Lo que no puede ser es que vayan cediendo. Se definen como independentistas y radicales, pero no se corresponde.

Entrevista con Lluis Llach, presidente de la ANC / Ferran Nadeu

¿Para usted no son independentistas?

El independentismo institucional vive en un mundo que es una cloaca. Los partidos se sienten cómodos con una ley electoral con la que nadie sabe qué vota y que hace que estos vivan en burbujas. Entonces, ¿qué es más importante?: ¿lo que dijeron en las elecciones o mantener las 300 personas en las direcciones generales? Es una mandanga, una perversión de la democracia.

En el momento en que Junts, ERC y hasta la CUP han pactado con los socialistas, ¿el 'procés' ha terminado?

¡No! Está en marcha, pero los procesos son pendulares. Queríamos un proceso de 18 meses, un ejemplo democrático de transformación y llegar a la independencia sin guerra y sin sangre, pero el Estado y Europa no lo aceptaron. A partir de aquí, la lucha institucional es dificilísima si quieres seguir las reglas del sistema. Pero si tienes el poder, como ahora en Madrid, lo tienes que utilizar de manera mucho más definitiva.

Òmnium Cultural también ha negociado y ha participado en el Pacte Nacional per la Llengua.

Nosotros no nos hemos reunido nunca con Illa y no pensamos hacerlo, la ANC solo trabaja para la independencia. Pero hay otras entidades independentistas como la AMI, que son concejales de partidos y a los que no podemos pedirles actitudes como las nuestras, u Òmnium Cultural, que trabaja para la cultura y la lengua. Entendemos que diga: "mira, hacemos el ridículo y a ver qué podemos sacar". No es nuestro problema, tenemos funciones diferentes. Desde la diversidad, pero comprendiendo al otro, tenemos más fuerza.

¿Y cuál debe ser la relación con los partidos?

No nos dirigimos a ellos, nuestra obligación es fortalecer el independentismo. Los partidos hace mucho tiempo que salieron de la vía. Illa no ha puesto el independentismo en la situación actual, esto viene de antes, con gobiernos independentistas. Este personaje misterioso es la señal de que hemos tocado fondo, de que más abajo ya no podemos ir.

¿Qué tienen que hacer los partidos si el TC sentencia a favor del 25% de castellano en las aulas?

Seguro que harán otro pacto extraordinario. Nosotros haremos una manifestación. Tendrían que haber actuado antes. Se tenía que aplicar la ley, y no lo han hecho los independentistas. Ha habido una relajación vergonzosa. No es cierto que la presencia del catalán en las escuelas sea del 75%. En el Pacte Nacional per la Llengua no hay fondos para los inspectores que se tendrían que movilizar para hacer cumplir la ley, y no hay la intención de hacerlo.

Algunas informaciones apuntan que Puigdemont pueda regresar el primer trimestre de 2026.

No creo que pueda regresar dentro de tres o seis meses. Estamos muy entretenidos con todas estas políticas autonomistas y, mientras tanto, lo que está en indefensión son las estructuras de Estado. Se dice que el PP utiliza el poder judicial, pero yo creo que es al revés: el poder judicial y la Corona utilizan al PP. Quieren provocar nuevas elecciones. El golpe de Estado no cruento tendrá lugar, y gobernarán PP y Vox. Es lo que quiere el Estado profundo.

Entrevista con Lluis Llach, presidente de la ANC / Ferran Nadeu

¿La ANC invita a Aliança Catalana a la manifestación del Onze de Setembre?

La ANC no invita a nadie. Si vienen, como militantes independentistas, no haremos nada. Igual que si viene gente de ERC.

¿Cómo debe actuar el independentismo frente a Aliança Catalana? Las elecciones municipales de 2027 serán la primera prueba.

Los partidos independentistas tienen que tener los derechos humanos como primer eje. El que no los cumpla, para mí no es un partido independentista. Es mi opinión, no sé si es la de la ANC.

El manifiesto del Onze de Setembre dice que la amnistía es un "fraude", que el catalán en Europa es "humo" o que el traspaso de Rodalies es una "broma". Con esta presentación, ¿los partidos pueden sentirse llamados a acudir?

¿La amnistía no es un fraude? ¿Los trenes van bien? Que hagan lo que quieran, no nos dirigimos a ellos. Nos dirigimos a la gente. Hay que ganar incidencia dentro de la sociedad y convencerles de que se movilicen.

En los últimos años, la participación en la manifestación de la ANC ha ido disminuyendo. ¿A qué lo atribuye?

La última gran manifestación fue en 2020 en Perpiñán, a la que acudieron 200.000 personas. La siguiente ya fue un desastre. Vamos a la baja sí, pero el CEO nos da un 40 y pico por ciento de independentistas. Este porcentaje es terrorífico para cualquier Estado. Si yo fuera unionista, haría lo que hacen, lo que no haría es lo que hacemos nosotros.

