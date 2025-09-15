SUSPENSIÓN DE LA VUELTA
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento examinarán los daños a la imagen y a la economía por las protestas en La Vuelta
Ayuso anuncia un informe conjunto con el Ayuntamiento para evaluar el impacto de las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista y no descarta futuras reclamaciones
Andrea San Martín
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital estudiarán el "perjuicio económico y de imagen" que las protestas propalestinas ocasionaron durante el paso de la Vuelta Ciclista a España, una jornada que terminó con dos personas detenidas y 22 agentes de policía heridos leves. Así lo confirmó este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "El alcalde y yo hemos conversado. Vamos a elaborar un informe para evaluar todo el daño económico y reputacional que este episodio ha supuesto tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento. A partir de ahí veremos qué decisiones tomamos", explicó en una entrevista en esRadio aludiendo a la posibilidad de futuras reclamaciones.
Ayuso subrayó que intentar "boicotear" la Vuelta es una acción "ilegal", y aprovechó para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de haber debilitado el sistema institucional español. "Hasta ahora España contaba con separación de poderes y con instituciones fuertes. Con sus fallos y aciertos, siempre había alternancia política. Incluso dirigentes de izquierda, como Julio Anguita, entendían que había ciertos límites que no podían traspasarse", argumentó.
La presidenta madrileña advirtió que no se resignará ante este tipo de episodios. "No pienso quedarme de brazos cruzados porque el mal no puede imponerse. Si dejamos de organizar grandes eventos porque algunos lo deciden, si actuamos con miedo, entonces son ellos quienes ganan", subrayó.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- María Dueñas elige Badajoz para reencontrarse con sus lectores tras el verano
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- Las motos 'rugen' en Badajoz en memoria de Marcos
- ¿Por qué está en obras el edificio de La Giralda de Badajoz?
- Un fallo técnico obliga a repetir en Badajoz el juicio a un condenado por acoso inmobiliario a sus vecinos