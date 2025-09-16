Comicios autonómicos
Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
EP
Palencia
Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.
No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- María Dueñas elige Badajoz para reencontrarse con sus lectores tras el verano
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Las motos 'rugen' en Badajoz en memoria de Marcos