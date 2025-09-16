À Punt remitió al PSPV 500 horas de grabación de la dana, sin sonido, horarios o ubicación

La Conselleria de Emergencias custodia desde el 29 de octubre un video con imágenes y audio del Cecopi(Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que no ha hecho público en diez meses. Una grabación inédita que se suma a la del vídeo de À Punt, también grabado como "mudo" para tener imágenes del Cecopi, cuyo audio desveló RTVE el pasado miércoles, tras permanecer también diez meses inédito.

Tras conocerse ambas informaciones, tanto el PSPV como Compromís mantienen la presión sobre el Consell y À Punt por los diferentes vídeos del Cecopi, exigiendo su conocimiento íntegro. En este sentido, la líder de los socialistas, Diana Morant, ha exigido a la Generalitat que “se hagan públicos los vídeos grabados por una productora externa en el Centro de Coordinación de Emergencias el día de la dana” y lo ha situado como "una obligación que la opinión pública y la jueza conozca ese vídeo, no podemos aguantar más manipulación ni más mentira”.

También se ha referido al vídeo que grabó una cámara del canal autonómico, À Punt, y que fue revelado por RTVE asegurando que este "desvela que no había capacidad en el Consell para gestionar una emergencia" y ha lamentado que en lugar de optar por la verdad que es "reparadora", la Administración autonómica se ha situado "entre la ciudadanía y la verdad". "Es indecente, inasumible y ya no podemos con más dolor, necesitamos unas elecciones, no el cuarto gobierno de Mazón", ha indicado.

El PSPV, de hecho, a través de la diputada del grupo parlamentario socialista en las Corts, Mercedes Caballero, solicitó el pasado 25 de abril a los responsables de À Punt que facilitaran copia de todos los recursos en imágenes y audios en bruto des de el dia 28 d'octubre al 11 de noviembre, según confirma la representante socialista a Levante-EMV. Una petición que tardaron dos meses en responder, ya que desde À Punt remitieron al grupo parlamentario socialista 500 horas de imágenes (disponibles en un enlace al que ya no pueden acceder), pero sin audio y sin identificar lugares u horarios de grabación.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha indicado que también solicitó las imágenes a À Punt hace tiempo, y estas le llegaron con el "sonido mutilado". Así, tras conocer que lo realmente estaba en lo que se decía y no en lo que se veía, el portavoz de los valencianistas ha anunciado que volverán a pedir estas imágenes completas a la cadena autonómica. "Queremos saber la verdad", ha indicado, comparando estas imágenes con las borradas de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat el 29-O.

Baldoví ha lamentado que no se hayan conocido estas imágenes hasta más de 10 meses después y ha criticado que À Punt no ha cumplido con su labor de "servicio público" y de "ayuda a la justicia" al no haberlas facilitado antes. Según ha considerado, "por encima de cualquier deontología debe primar la verdad y la justicia a las víctimas"

Suscríbete para seguir leyendo