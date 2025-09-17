Sánchez reducirá por ley las horas lectivas del profesorado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles que presentarán un anteproyecto de ley para fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas, desde el próximo curso, en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas -en línea con la recomendación del Consejo Escolar del Estado-, y para bajar las ratios alumno/profesor.

Este anuncio lo hizo durante su visita a la escuela municipal infantil Casa de los Niños de Getafe (Madrid) y acompañado de la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, y de los ministros de Educación, Pilar Alegría, y de Transformación Digital, Óscar López.

Tras un repaso por las medidas impulsadas en materia educativa y de Formación Profesional, que suponen toda una "modernización de todo nuestro sistema educativo", Sánchez explicó que el proyecto del Ejecutivo responde a una "apuesta decida" para que los niños y jóvenes, una vez abandonen las etapas educativas, "salgan con las herramientas para ser ciudadanos libres, autónomos, con libertad de criterio y conciencia". Ya que, agregó, "necesitamos ahora mismo una comunidad, una sociedad de valores, de principios, de solidaridad, de responsabilidad".

Después de reconocer que tenían la "asignatura pendiente" de aumentar la tasa de escolorización en la edudación 0-3 años, porque cuando llegó al Gobierno en 2018 "era muy baja, de las más bajas de Europa", ahora la situación se van encarrillando y la ronda las 42.000 plazas, según Sánchez, cerca del objetivo de llegar en 2027 llegar a las 60.000 nuevas plazas.

Para "seguir reforzando" ese camino, el jefe del Ejecutivo avanzó que el Ministerio de Educación y Formación Profesional va a poner en marcha a partir de del próximo curso un "programa de ayudas de en torno a unos 175 millones de euros para que las familias que están por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus niños con una educación primaria totalmente absolutamente gratuita".

Y, por otro lado, poniendo el foco en "las cargas lectivas del profesorado", el presidente avanzó de que se va a "impulsar una ley de nuevas medidas donde en lugar de ser una recomendación sea una obligatoriedad" sobre las "horas lectivas" de los profesores "en las aulas". De manera que, en "la educación primaria sea de 23 horas y en educación secundaria y también en bachillerato sea de 18 horas. Estamos hablando siempre de educación en aula", puntualizó.

Noticia en elaboración