El juez mantiene preso a Santos Cerdán aunque adelanta que saldrá antes de cumplir seis meses en la cárcel

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no ve razón alguna para dejar en libertad ya al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y, como hizo con las pruebas que planteaba, rechaza revocar su prisión, en la que el expolítico socialista se encuentra desde el pasado 30 de junio. En su resolución, el magistrado considera que sigue vigente el riesgo de que oculte o destruya pruebas, y la gravedad de los delitos que se le imputan, aunque adelanta que previsiblemente la medida no se prorrogará más allá del plazo de seis meses, lo que significa que como tarde saldrá de la cárcel de Soto del Real a final de año o a lo sumo en enero.

El juez señala que de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, el juez instructor destaca que no ha lugar en este momento a modificar su situación. No obstante, admite que asiste la razón a la defensa de Cerdán en que cuando la prisión provisional hubiera sido acordada con la legítima finalidad de conjurar el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar, o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, no podrá mantenerse por más tiempo del preciso para satisfacer dicho propósito y, en todo caso, no se prolongará por tiempo superior a seis meses.

Pero ese cómputo se debe contar a partir el ingreso en prisión, no como hacía la defensa desde el momento en que ella considera que se le empezó a investigar, lo que le llevaba a argumentar que se habían iniciado las pesquisas sin recabar la preceptiva autorización del Congreso, lo que intentaba que sirviera para anular la instrucción.

El instructor contesta a los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, que Santos Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio, por lo que ni siquiera ha transcurrido el plazo máximo previsto en la ley orgánica del poder judicial. “Sin embargo -agrega el auto-, tiene también razón la defensa en que con ello no basta. Se trata, sí, de un plazo límite máximo, pero ello, por descontado no significa que una medida cautelar tan fuertemente aflictiva pueda perdurar hasta entonces, si hubieran desaparecido ya las razones que justificaron su adopción”.

De ahí que insista en que de momento sigue el riesgo de destrucción de pruebas por el que se le envió a prisión. “Lo cierto es que las investigaciones acerca de la precisa situación patrimonial del señor Cerdán no han concluido. Determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios determinaron la necesidad de requerir informaciones complementarias, que han sido muy recientemente aportadas a la causa. Por otro lado, resultaba -y resulta todavía- preciso profundizar en los eventuales vínculos económicos que pudieran existir entre Servinabar 2000 y el señor Cerdán o su círculo personal próximo, lo que comporta la realización de complejos análisis documentales que, en cierta medida, podrían ocultarse o alterarse todavía”.

Agrega que “ese mismo riesgo” existe, "más acusadamente, con respecto a las posibles relaciones económicas y/o personales que Cerdán o la mercantil Servinabar 2000 pudieran mantener o haber mantenido con personas concretas que vinieran actuando en nombre de Acciona. En el esclarecimiento de estos hechos se trabaja arduamente y avanza la investigación en las indicadas direcciones. Pero aún no ha concluido, siquiera en sus aspectos esenciales. Por eso, no ha llegado el momento todavía, a juicio de este instructor, de modificar la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, que padece" el expolítico socialista.

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Así pues, concluye el magistrado que “ni desde luego ha transcurrido el plazo límite máximo de duración de la prisión provisional acordada en esta causa respecto a don Santos Cerdán, ni tampoco han cesado las razones que legítimamente justificaron su adopción”. E insiste en que no es solo que el plazo límite máximo de la prisión provisional no haya sido sobrepasado, sino que previsiblemente no será necesario agotarlo.

En su resolución, el juez reitera que persisten motivos más que bastantes para considerar que Cerdán pudiera haber cometido sendos ilícitos penales, provisionalmente calificables como de pertenencia a organización criminal (artículo 570 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428) y cohecho (artículo 419), por los que se le envió a prisión.

El magistrado detalla los indicios contra Santos Cerdán que ya relató en el auto de prisión, y que recuerda que fueron confirmados por la Sala de Apelación. Entre ellos, resalta como el más intenso el hallazgo de los archivos de audio intervenidos al exasesor Koldo García “de los que resulta, siempre en los términos indiciarios que han de ser aquí tomados en cuenta, que en sucesivas conversaciones con otros investigados en esta causa, el propio don Santos Cerdán vendría a reconocer de forma ciertamente explícita no solo el cobro de comisiones vinculadas a la adjudicación de determinadas obras públicas, debidamente identificadas en el informe rendido por la policía judicial de fecha 5 de junio del presente año, sino también haber satisfecho parte de las mismas a otros investigados, así como expresando el compromiso de reclamar para ellos ciertas cantidades todavía pendientes de cobro”.

