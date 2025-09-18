La polémica de las banderas palestinas se cuela en la Asamblea de Madrid: "A ver cuándo ponen una de España o de Madrid"

Tras la polémica por la prohibición de banderas y símbolos propalestinos en colegios madrileños denunciada por la plataforma Marea Palestina, y con la invasión de Gaza, el debate en torno al uso del término genocidio y las medidas de presión contra Israel en el centro del tablero político nacional, y por ende regional, era previsible que la cuestión emergiera en la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Durante su turno de pregunta, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha desplegado una bandera palestina, recordado el simbolismo de sus colores (el negro de la persecución, el blanco de la paz, el verde de la esperanza y el rojo de la sangre) y acusado a la presidenta madrileña de estar "en el lado incorrecto de la Historia". Entre aplausos de su bancada, Espinar ha asegurado que los manifestantes del pasado domingo en la Vuelta a España son "el Madrid que hace 20 años dijo no a la guerra", el Madrid que "dice no al genocidio" y el Madrid que dice no "a la gente que no tiene humanidad".

"A ver cuándo ponen una bandera de España o de Madrid, porque se les olvida a quiénes representan", ha contestado Ayuso, quien ha lamentado que vuelva "la izquierda del no a la guerra". A su juicio, el Gobierno y el PSOE madrileño están "a hacer ruido" y a atentar contra la imagen de España, porque "les abochorna Madrid". "Dan vergüenza de la A a la Z", ha zanjado.