La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la dana del 29-O

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió al centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana 24 correos de lluvias y caudales en las horas clave de la gestión de la dana del 29 de octubre a través del SAIH (Sistema de alerta e información hidrológica), según reitera la jueza de la dana en sus últimos autos. Dieciséis de estos correos advertían de una alerta de lluvia intensa en las horas en las que la Generalitat insiste en denunciar el supuesto apagón informativo.

Los datos de lluvia son "la única forma de anticiparte a lo que puede pasar en una emergencia. Se debe anticipar la protección civil con los datos de lluvia", según declaró ayer el presidente de la CHJ, Miguel Polo, en su declaración durante ocho horas ante la jueza y el fiscal de la dana, además de la cuarentena de abogados de acusaciones y defensas.

Aunque desde la Generalitat se acogen a la franja de tiempo entre las 16.13 y las 18.45 horas en las que el SAIHsólo envió dos correos sobre crecimiento de caudal en el barranco del Poyo, la cuenca donde fallecieron 202 personas el 29 de octubre. El primero se remitió a las 16.13 horas para informar de un descenso de caudal en el barranco del Poyo de 28,7 metros cúbicos por segundo (m3/seg). Y el de las 18.43 horas en el que se informaba de un incremento de caudal de 1.686 m3/seg. "Con tendencia ascendente a las 18.40 horas. Para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida", advertían desde el SAIH.

Se trata de la información que transmitía el único sensor de caudal que existe en la cuenca del Poyo, ubicado en el cruce con la A-3 en Riba-roja, sobre el que Polo insistió en su declaración del viernes que no permite anticiparse ni planificar. Un caudal tan elevado apenas da un margen de tiempo de media hora para llegar a Picanya o Paiporta.

"El sensor de Riba-roja [del barranco del Poyo] no sirve para prevenir", respondió Polo al abogado de la exconsellera Salomé Pradas, durante su declaración del viernes. Y menos aún el ubicado en Massanassa (en la parte final de la rambla, antes de desembocar en l’Albufera) que únicamente registra el nivel que alcanza el caudal. "De cara a la protección civil no es útil porque no da tiempo de prevenir. Los sensores no predicen nada, solo miden lo que hay", insistió Polo sobre estos dos únicos sensores instalados en la cuenca del Poyo, con una extensión de .479 kilómetros cuadrados en la que el agua recorre una corta distancia de 40 kilómetros hasta llegar a l’Albufera.

El error de Polo al que se acoge el Partido Popular para pedir su dimisión como presidente de la CHJ es que no advirtió en la reunión del Cecopi de este incremento de caudal, del que fue advertido por el jefe del SAIH a las 18.45 horas durante uno de los recesos del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29-O, al que Polo y su equipo asistieron de forma telemática. Aunque sí pidieron, tras conocer esta información, que el Es Alert incluyera l’Horta Sud.

A preguntas tanto del fiscal como de varias acusaciones, el presidente de la CHJ explicó que no mencionó en el Cecopi la subida de caudal en el barranco del Poyo porque, la cifra de 1.686 m3/seg de esta rambla en el sensor de Riba-roja era en ese momento "coherente" con el episodio de lluvias que afectó a seis comarcas. Y que por ejemplo provocaba en otra cuenca distinta, la del río Magro, la entrada de 2.200 metros cúbicos por segundo en el pantano de Forata, . Ysin ninguna conexión entre ambas: "es un bulo", respondió a preguntas de la jueza y de algunos abogados conspiracionistas que aún insisten en esta extravagante idea, pese a que ha sido descartada por el ingeniero de caminos, el cartógrafo y la geógrafa que han declarado como peritos.

El problema de los 1.686 m3/seg registrados en el barranco del Poyo a la altura de Riba-roja (procedente de la cuenca alta de la rambla) es, según explicó Miguel Polo, que se sumaron a los 2.000 m3/seg que aportó el barranco de Horteta y otros 1.000 m3/seg del barranco Gallego y que convergen en Torrent, en l’Horta Sud.

Los 1.686 m3/seg de la cuenca alta del barranco del Poyo registrados en Riba-roja podrían haber sido absorbidos por la cuenca y hasta l’Albufera causando muchos menos daños de los provocados el 29 de octubre por la suma del caudal de los tres barrancos de esta misma cuenca.

Polo también añadió que su atención durante el Cecopi estaba fijado en la presa de Forata (donde entraban 2.200 metros cúbicos por segundo, aunque consiguió laminar este caudal y desembalsar 1.100 metros cúbicos por segundo) y en el resto de presas que son competencia de la CHJ porque "en todas entraban caudales importantes y todas las revisamos: Bellús, Tous, Contreras, Turia, Benagéber-Loriguilla, Regajo y Arenós".

Cabe recordar que el SAIH se instaló entre 1985 y 1989 en la cuenca hidrográfica del Júcar tras las inundaciones por la pantanada de Tous en 1982. Y que no es un sistema de predicción sino que es un sistema de observación, una herramienta más al servicio de las emergencias para "captar, transmitir, procesar y presentar los datos que describen el estado pluviohidrológico e hidráulico de la cuenca". Por tanto, defendió el viernes Miguel Polo, "42 años después decir que no hay información es desconocer las herramientas para las avenidas".

El Consell ve contradicción

Desde la Generalitat también quisieron incidir ayer en la contradicción entre la declaración de Polo sobre a qué hora comenzó a barajarse el Es Alert y lo manifestado por Pilar Bernabé, Vicent Mompó y el representante de la Aemet (Agencia estatal de meteorología).

Según la Generalitat, la versión manifestada por el jefe de climatología de la Aemet cuando declaró como testigo ante la jueza de la dana es que la primera vez que recordaba haber comenzado a tratar "el envío del mensaje" Es Alert. "Casi seguro que antes del corte de las 18 horas, no se trató ese tema", declaró el representante de la Aemet en el Cecopi del 29-O. Frente a lo que Polo declaró el viernes: que pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos". "La versión de Núñez (Aemet) contradice la de Polo (CHJ)", inciden desde la Generalitat. Aunque Núñez también cita la rotura de la presa de Forata y Polo defendió que nunca dijo que se fuera a romper.

Reconocimiento a la víctima 229: la nonata que se inscribirá en el Registro Civil La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja dictó una providencia el viernes en la que ordena al Registro Civil de Riba-roja que inscriba en el Registro Civil a Scarlett, la bebé de ocho meses que murió antes de nacer junto a su madre, Janine el pasado 29 de octubre. El trámite es posible tras confirmarse que su fallecimiento se produjo con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, lo que la convierte en la víctima 229. La magistrada también requiere a Adif para que remita al juzgado, en el plazo de cinco días, una copia íntegra del informe remitido a les Corts Valencians sobre las comunicaciones de suspensión del tráfico ferroviario realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2024, u otros informe que lo completen o aclararen.

