Festa de la Rosa

Sánchez da por hecho que "renovará" el sistema de financiación en esta legislatura: "Será bueno para Cataluña y para el conjunto del país"

El presidente del Gobierno en la Festa de la Rosa de Gavà una imagen de máxima unidad con Salvador Illa, uno de sus principales escuderos dentro del partido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC. / EP

Gisela Boada

Gavà

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exhibido este domingo en la Festa de la Rosa de Gavà una imagen de máxima unidad con Salvador Illa, jefe del Ejecutivo en Cataluña y uno de sus principales escuderos dentro del partido. Por eso, en su discurso ha cerrado filas con el president y ha asegurado que "renovará la financiación autonómica" durante esta legislatura, una reforma que, ha puntualizado, será buena para Cataluña, pero también para el "resto del conjunto del país".

"Once años después, con las mayorías absolutas de Rajoy desde 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica y que reforcemos la financiación del Estado del bienestar", ha declarado el presidente del Gobierno, que ha puesto en valor que esta renovación sirva, en Cataluña, para "reforzar el autogobierno", y en el resto de comunidades autónomas para mejorar sus "servicios públicos".

