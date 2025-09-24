El Rey en la ONU a Israel sobre Gaza: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

Felipe VI ha hecho este miércoles desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas su llamamiento más directo a Israel para poner fin a la tragedia en Gaza. “Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre”, ha dicho el monarca en su discurso en el debate de la ONU en representación de España.

Esa intervención, la tercera que el Rey hace en persona ante la gran cita diplomática mundial en Nueva York, ha incluido una encendida defensa del multilateralismo y de la propia ONU. Es un mensaje en claro contraste con el que la víspera lanzó desde el mismo podio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el Rey, con palabras expresamente dedicadas a defender la dignidad y los derechos de los inmigrantes o la lucha contra el cambio climático, dos de las dianas que atacó el republicano, ha situado a España en las antípodas del mandatario de Washington.

“Actos aberrantes que repugnan y avergüenzan”

Felipe VI ya había endurecido recientemente sus palabras de condena a la situación en Gaza y aunque este miércoles no ha llegado a usar el término genocidio, que sí emplea el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí ha sido contundente respecto a las acciones de Israel hacia los palestinos.

"No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas..., ¿con qué destino?”, ha planteado el monarca, que ha hablado de “actos aberrantes" que "repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”.

Son palabras duras que pueden provocar una respuesta de Israel, que ya ha reprendido y tomado acciones de represalia contra el gobierno de Sánchez por pasos como el reconocimiento del Estado palestino o por las recientes medidas y sanciones. Pero Felipe VI las ha puesto en un contexto de una relación histórica y respetuosa con Israel, recordando entre otras cosas el orgullo de España por sus raíces sefardíes.

“Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza”, ha dicho expresamente, y sin rebajar su exigencia. “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia”.

El Rey ha renovado también su condena “rotunda” del "execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí”. Ha reconocido de nuevo “el derecho de Israel a defenderse”. Pero “con la misma firmeza” ha “demandado” del gobierno de Israel que "aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania”. “Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamas con tanta crueldad”, ha proclamado el monarca, que ha apelado a "hacer realidad cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos Estados” y ha mencionado el reconocimiento del Estado palestino, dos de los ejes de esta Asamblea.

Reivindicación de la ONU

En un mundo que ha definido como “trepidante y desbocado” y en tiempos que ha tildado de “extremadamente complejos”, el Rey ha reivindicado valores que aparecen en la Carta de la ONU como “la paz, la dignidad, la igualdad, la justicia y el progreso”, así como el multilateralismo y la cooperación. “Las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles”, ha dicho, “son imprescindibles, son insustituibles”.

En esa defensa del organismo, así como en la creencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el monarca ha identificado un escudo para “eludir la tentación de modular con particularismos, con relativismos, con excepciones” sus principios y valores. Y ha recordado que “la dignidad del ser humano no es negociable”.

Ha hecho también una férrea defensa del orden internacional basado en reglas, definiendo las normas como “la voz de la razón aplicada a las relaciones internacionales, la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una terra incógnita”, ha añadido. “Un tiempo sin normas es una Edad Media”.

La convivencia democrática

En Nueva York Felipe VI ha mostrado igualmente preocupación por “la erosión de las democracias” y por la "desafección hacia valores esenciales para la convivencia democrática”. Y ha sido en esa parte de su discurso cuando ha reivindicado la dignidad y los derechos de los inmigrantes, se ha referido a la igualdad de género y el medioambiente, señalando en este último terreno a una “triple crisis planetaria” de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad.

No ha faltado en su discurso una cuestión que España siembre suele abordar en sus discursos ante la Asamblea General, ya hable el jefe del Estado, el de Gobierno o cualquier otro representante: la del Sáhara Occidental. Y este miércoles Felipe VI ha dicho que “España seguirá apoyando al enviado personal del secretario general para alcanzar una solución aceptable y concorde con las normas y el marco de Naciones Unidas”.

