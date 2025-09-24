El Rey se reúne en la Asamblea de la ONU con Zelenski, que agradece el “apoyo genuino y efectivo” de España a Ucrania

El Rey Felipe VI ha mantenido en Nueva York un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprovechando la presencia de ambos en la Asamblea General de Naciones Unidas, en cuyo debate este miércoles han sido los dos primeros oradores.

Tanto el líder de Kiev como la Casa Real han documentado en X ese encuentro, un "saludo" que Zelenski ha definido como una “buena conversación”.

“España apoya a Ucrania en muchas áreas: humanitaria, militar y económica. Lo que importa más es que este apoyo es genuino y efectivo”, ha escrito en su mensaje Zelenski, que ha dado las gracias por la “verdadera solidaridad” española con el pueblo ucraniano.

Horas antes, en su intervención en el debate de la Asamblea, el rey había hecho una mención a la guerra de Ucrania, un conflicto que ha recordado que fue desencadenado “por la agresión no provocada e injustificable de Rusia, en violación de la soberanía y la integridad del país”.

“La paz en Europa no será posible sin justicia ni responsabilidad”, había declarado el monarca en ese discurso. “España seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, basada en los principios de la legalidad internacional, el respeto a los Derechos Humanos y la rendición de cuentas”.

Adelantado a Sánchez

El encuentro del Rey con Zelenski se ha producido antes de una reunión bilateral que estaba prevista del líder de Kiev con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha viajado también a Nueva York pero hasta el momento ha tenido una agenda reducida de contactos bilaterales, que hasta el momento de escribir estas líneas se limitaban a encuentros con líderes de Angola y Líbano.

El encuentro del socialista con Zelenski en principio se iba a celebrar el martes pero fue pospuesto por lo que Moncloa dijo que eran "movimientos en la agenda” del líder ucraniano. Este se reunió el martes con el presidente Donald Trump y participó también en una sesión informativa del Consejo de Seguridad, donde intervino brevemente Sánchez.

El encuentro entre el presidente del gobierno español y Zelenski este miércoles seguía sin estar confirmado a la hora de escribir estas líneas.

