Igualdad
La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo
EFE
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias de las pulseras de control telemático de agresores machista.
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este mismo asunto gracias a los votos de PP y Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.
Martínez Perza comparece ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, es el organismo del que depende el servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores con orden de alejamiento.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- La II Concentración de Vehículos Clásicos recaudará alimentos y donaciones en la Plaza Alta de Badajoz
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La comunidad educativa de Badajoz homenajea a doña Agustina