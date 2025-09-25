Viena 2026
El presidente de RTVE denuncia el "daño inmenso" que supone para Eurovisión no expulsar a Israel
José Pablo López admite que abandonar el festival no es "agradable", pero que resulta necesario "romper el silencio" existente en la Unión Europea de Radiodifusión
El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, ha denunciado el "daño inmenso" que supone para el festival de Eurovisión que la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tome ninguna decisión sobre la expulsión de Israel de este certamen. Diez días después de que el Consejo de Administración de RTVE tomara la decisión de que España no participe en el festival que se celebrará en Viena en 2026 si se mantiene la presencia de Israel, López ha explicado que RTVE, como presidente temporal del Grupo de Referencia de Eurovisión, ha enviado un informe a la UER para exigir la salida de Israel.
"Creo que ya era hora de romper el silencio existente dentro de la UER. [...] El daño que la dirección está provocando al festival es inmenso", ha dicho en la comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE. Además, ha recordado que en diciembre se realizará una votación en Ginebra donde participarán todas las televisiones públicas para decidir sobre la participación de Israel, aunque ha confiado en que no haga falta llegar a ese punto "por la decisión de unos directivos que no han asumido sus responsabilidades".
López ha dejado claro que Eurovisión no es solo un concurso de canciones, sino que "la carga política es enorme" y, por lo tanto, se debe evitar que la televisión pública israelí, que "está apoyando las actuaciones del Ejército de Israel en Gaza", pueda ocupar un espacio en el festival. En este sentido, el presidente de RTVE ha explicado que el ente público es uno de los organizadores principales de este evento y que tiene una "corresponsabilidad en las decisiones que se toman en Eurovisión". Además, ha admitido que retirarse del concurso "es una decisión que no es agradable", pero que no se puede seguir con "ciertos equilibrismos".
Otros eventos
Preguntado sobre cómo actuará RTVE ante otros eventos en los que participe Israel, López ha explicado que en los eventos deportivos la televisión pública puede adquirir derechos de emisión, pero no tiene "ninguna responsabilidad en su organización" ni puede "impulsar ninguna medida". Eso sí, ha explicado que existe una regla no escrita en la retransmisión de eventos deportivos que es no emitir protestas cuando estas ocurran, pero que RTVE seguirá la doctrina empleada ante la Vuelta Ciclista a España, que ha sido trasmitir las protestas e informar y que así lo harán en todos los eventos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz