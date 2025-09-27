Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASO BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez no acude al juzgado de Peinado y las acusaciones anuncian que pedirán la declaración de Sánchez

El magistrado atribuye a la mujer del presidente, al delegado del Gobierno en Madrid y a la asistente Cristina Álvarez un delito de malversación de caudales públicos

Archivo - Begoña Gómez. Archivo.

Archivo - Begoña Gómez. Archivo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia--; y la asistente en Moncloa Cristina Álvarez no han acudido este sábado al juzgado de Juan Carlos Peinado, quien dictó un auto en el que anunciaba a los investigados que si acaban en una vista oral por un delito de malversación serían juzgados por un jurado popular.

Fuentes del caso explican a esta redacción que acudir a esta citación es un derecho a ser informado directamente, por lo que si cualquier investigado no acude no se influye en el procedimiento.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

En este sentido, las citadas fuentes basan su opinión en virtud de una circular de la Fiscalía relativa al Tribunal del Jurado: “En la comparecencia tan sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado. La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia [...] no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado", explican.

La declaración de Pedro Sánchez

Por su parte, fuentes de las acusaciones han anunciado a la entrada del juzgado su intención de incluir entre las diligencias la testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La entrada de los letrados se ha producido mientras una treintena de personas, con banderas de España, han insultado tanto a Begoña Gómez como a Pedro Sánchez. También han tenido tiempo para cantar "cumpleaños feliz" a Peinado.

De esta forma, a esta comparecencia, que se celebra el día en el que Peinado cumple 71 años -uno menos de la edad máxima de jubilación de los jueces-, han acudido los abogados de los tres investigados, y los representantes de la Fiscalía y las acusaciones, estas últimas coordinadas por la asociación Hazte Oír.

Un delito de malversación

Las acusaciones atribuyen a los tres investigados un delito de malversación de caudales públicos por la contratación, por parte de Moncloa, de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez. En el mismo sentido, Peinado considera que Álvarez realizó trabajos personales en beneficio de la mujer del presidente del Gobierno.

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del ‘caso Begoña’, en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España).

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del ‘caso Begoña’, en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

El juez comenzará a escuchar al fiscal, que en todo momento se ha opuesto a seguir adelante con las pesquisas. Después será el turno de las diferentes acusaciones personadas que concretaron la imputación por malversación que inicialmente se atribuye a los tres investigados, y que se centra en los correos y comunicaciones enviadas por la asistente para lograr financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que está codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Finalmente intervendrán los abogados de las defensas, que con toda problabilidad reclamarán el sobreseimiento de las acusaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
  2. La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
  3. El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
  4. El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
  5. Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
  6. La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
  7. El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
  8. Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

La Junta concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial

La Junta concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial

Una reliquia de San Juan Macías estará presente en la misa que se celebra este domingo en la catedral de Badajoz para conmemorar su canonización

Una reliquia de San Juan Macías estará presente en la misa que se celebra este domingo en la catedral de Badajoz para conmemorar su canonización

Renfe oferta 10.000 plazas para viajar a la Feria Internacional Ganadera de Zafra los días 4 y 5 de octubre

Renfe oferta 10.000 plazas para viajar a la Feria Internacional Ganadera de Zafra los días 4 y 5 de octubre

La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado

La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado

El Parador de Mérida acogerá el 'Mercado del Encanto', con piezas únicas para coleccionistas

El Parador de Mérida acogerá el 'Mercado del Encanto', con piezas únicas para coleccionistas

Fotogalería | Imágenes del partido Barakaldo-Cacereño (1-1)

Fotogalería | Imágenes del partido Barakaldo-Cacereño (1-1)

La princesa Leonor, recibida por escolares en Olite en el segundo día de su visita a Navarra

La princesa Leonor, recibida por escolares en Olite en el segundo día de su visita a Navarra
Tracking Pixel Contents