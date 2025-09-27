Feijóo reúne a sus barones en Murcia para presentar el plan migratorio del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha recluido este fin de semana en Murcia con los barones del PP para diseñar la hoja de ruta del nuevo curso político, en el que la política migratoria será el "asunto principal". En la agenda de esta cumbre autonómica está también el problema de la vivienda, la defensa del campo o la financiación autonómica.

Feijóo quiere visualizar, rodeado de sus presidentes autonómicos, que "la alternativa" del PP "está en marcha" y que es "cada vez más grande y más fuerte" frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha "colapsado política, moral y judicialmente", en palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado.

El presidente del PP ha elegido para este retiro una región en la que Vox está en ascenso -igual que en el resto de España, según recogen las encuestas- y que este verano estuvo en el foco mediático tras varias jornadas de disturbios en Torre Pacheco o la moción de PP y Vox para impedir celebraciones islámicas en las instalaciones deportivas de Jumilla.

Plan de migración

El propio Feijóo ha reconocido públicamente que el "asunto principal" de esta cita será "la política migratoria que necesita España hoy". Ahí desgranará los ejes centrales de un plan migratorio en el que lleva trabajando estas semanas la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y "que marcará una política seria, compartida por gobiernos autonómicos, frente a la dejación del sanchismo", según fuentes del PP.

Por lo pronto, Feijóo ha avanzado que ese plan se regirá por cinco principios básicos: no hay política más inhumana que la que no existe; derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan; frenar que los subsidios se conviertan en su "modo de vida"; y apostar por una inmigración que sea, de forma preferente, "culturalmente próxima".

En los últimos meses, el PP ha endurecido su política migratoria, prometiendo "tolerancia cero" con la inmigración irregular, dejando claro que serán expulsados los inmigrantes que cometan delitos sexuales. "Quien venga a aportar será bienvenido y quien venga a delinquir será expulsado", aseveró este jueves desde Formentera, donde acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar un "efecto llamada".

El PP quiere trasladar a los ciudadanos que va a ofrecer respuestas al "enorme problema migratorio" que sufre España, con la vista puesta en votantes de PSOE y Vox. "Hay mucho votante del PSOE que no está de acuerdo con la política de puertas abiertas a costa del dinero de todos, que es lo que defiende el Partido Socialista. Hay mucho votante de Vox que no cree en los delirios que defiende este partido", ha manifestado Tellado este viernes.

Coordinación entre comunidades

Según el PP, este fin de semana se visualizará en Murcia "la coordinación real de gestión entre las comunidades del PP". Ese trabajo compartido, subrayan, demuestra que el PP no se queda en la oposición a Sánchez, sino que ya está construyendo desde los gobiernos autonómicos un proyecto de país con "reformas tangibles".

La cita seguirá un esquema similar al de otros encuentros celebrados en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, y se aprobará una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos.

En Córdoba, Feijóo y sus presidentes autonómicos se comprometieron con medidas en educación, sanidad, unidad de mercado y alivio fiscal para autónomos y campo. Y en Oviedo presentaron un plan alternativo en vivienda basado en más suelo, licencias ágiles, VPO, rehabilitación y bajada del IVA, según han recordado los 'populares'.