El Gobierno destina fondos a una campaña de promoción turística que no veta a Israel

La secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSOE en Baleares, la mallorquina Rosario Sánchez, firmó un contrato de promoción turística donde no se veta a Israel. A través del organismo público Turespaña, Sánchez formalizó un contrato de 1,7 millones de euros con la empresa de marketing IDONIKA para el impulso turístico a través de las redes sociales. Una contratación que se hizo, según el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de enero de este año, en plena guerra de Gaza.

Asimismo, en los pliegos técnicos de dicho contrato, ya adjudicado, se habla de hacer promoción turística en las diferentes cuentas de Twitter (ahora X) de Turespaña, entre ellas la de Israel. En cuanto al gasto de dicho contrato, se llevará a cabo entre 2025 y 2026.

Por otro lado, desde la Consejería de Turismo en el Exterior de Roma (dirigida por Turespaña), también hicieron dos publicaciones vinculadas al mercado israelí en marzo y mayo de este año.

Respecto a la cuenta de Turespaña de Israel, se puede observar un tuit donde se hace promoción del país. Un mensaje que se publicó en septiembre de este año, una vez dicho contrato ya se había formalizado.

“España exhibe con orgullo cinco barrios Patrimonio de la Humanidad ubicados en Toledo, Salamanca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) e Ibiza. Historia, cultura y vida local convergen en estos destinos icónicos, marcando nuevas tendencias y celebrando el turismo cultural y urbano. Descubre estos cinco destinos extraordinarios”, rezaba el tuit, con el logotipo oficial de Turespaña en hebreo (@SpainInIsrael).

"Mensajes automatizados"

Por su parte, fuentes de Turespaña aseguran que se trata de "cuentas automatizadas para todas las oficinas de Turespaña en el exterior, por defecto los 51 mercados que cubren”. Por este motivo argumentan que "no es ninguna campaña específica para Israel".

En cuanto a las publicaciones de la Consejería de Turismo en el Exterior de Roma, las mismas fuentes determinan que ninguna de las dos publicaciones son una campaña o una inversión publicitaria para el mercado de Israel. "El primero es una webinar de carácter técnico y el segundo son unas conferencias que ni organiza Turespaña, sino que invitan al director de la Oficina de Roma”.

En el caso de la propia Rosario Sánchez, también afirmó a través de sus redes sociales el pasado miércoles que para Israel se destinarán “0 euros” en respuesta a las acusaciones de los populares.

El PP de Baleares lanzó duras críticas a Rosario Sánchez, a quien acusó de “intentar atraer a turistas de España”, según su portavoz en el Parlamento balear, Sebastià Sagreras. "Rosario Sánchez salió ayer muy nerviosa en el modus operandi habitual del PSOE diciendo que todo era mentira, pero resulta que además del Plan Anual de Turespaña, que depende directamente de ella y que incluye la atracción de turistas de Israel por su poder adquisitivo, el pasado 30 de junio tramitó los pliegos de un contrato de promoción turística de 14 millones donde -diga lo que diga ahora la señora Sánchez ahora que la han pillado- se incluye hacer promoción turística en Israel", explicó el pasado Sagreras.

El portavoz en el Parlamento balear denunció la "hipocresía" de Sánchez por hacer promoción turística para atraer turistas de Israel mientras desde su partido “sacan la bandera de Gaza para tapar sus vergüenzas y piden expulsar a deportistas israelís de las competiciones". Según vaticinó el portavoz popular, "evidentemente ahora que la han destapado dará marcha atrás, pero la hipocresía del PSOE ha quedado en evidencia una vez más".

