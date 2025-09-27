Las visiones de Sánchez

Mientras en Nueva York recibía halagos, como las palabras que le dedicó el multimillonario Bill Gates - “sus acciones están salvando y mejorando vidas tanto en España como en todo el mundo"-, Alberto Núñez Feijóo situaba al presidente del Gobierno como el "responsable del lodazal" de corrupción que rodea al Ejecutivo.

Mientras en Nueva York le pedían a Pedro Sánchez su receta de “ganador político" que le ha llevado a ser un "líder importantísimo en el mundo internacional", el presidente del PP afirmaba que no hay "democracia sana" en la que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España" e Isabel Díaz Ayuso le acusaba de vivir “para que haya dos Españas y que una acaba con la otra”.

Estos días se han evidenciado las dos visiones de la figura de Pedro Sánchez: la que tienen en el exterior frente a la algunos pregonan en España.

Aprovechando el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente participó en reuniones, conferencias, coloquios y entrevistas. Lo presentaron como “un ganador político”, con una “trayectoria extraordinaria”, “un político progresista de éxito que ha ganado, contra todo pronóstico, elección tras elección, que ha sobrevivido al shock del covid”.

Impensable una descripción así en España, máxime cuando lo que se acrecienta son los gritos de “corrupto” o de “okupa en La Moncloa” que lanza algunos en la calle y que se escuchan también en el Congreso. Sin mencionar el ‘éxito’ del verano coreado en conciertos, festivales o momento cualquiera con el insulto a Sánchez que en su día profirió la presidenta de la Comunidad de Madrid y dio pie al “me gusta la fruta”.

Unas palabras que permiten a Sánchez defender la tesis, como hizo en Nueva York, del “colapso de los partidos de la derecha tradicional que están, dijo, cediendo todo el terreno a la extrema derecha y a este populismo reaccionario que se está extendiendo en muchos países, también en Europa”.

Aderezada por cifras económicas como que España representa cerca del 40% del crecimiento económico de la eurozona, la subida un 61% del salario mínimo al tiempo que el ritmo de creación de empleo alcanza cifras récord de más de 22 millones de personas trabajando en España.

Si algo marca la referencia de Sánchez en el exterior es la contundencia en sus apuestas. Desde la defensa cerrada a Ucrania, con la aportación de armas y material de Defensa incluso con las posiciones contrarias de sus socios de gobierno y parlamentarios, a la negativa a comprometerse al 5% del PIB del gasto militar como obligaba EEUU, en concreto Donald Trump, tras el paraguas de la OTAN.

Ese último enfrentamiento le apeó de una primera línea internacional a la que ha regresado por su, también, contundente posición para el reconocimiento del Estado de Palestina que llevó a España a ser de los primeros países en dar ese paso que ahora están dando otras naciones, como Francia, Portugal o Gran Bretaña, y así hasta más de 150 de los 193 países de la ONU.

Y es que la crisis en Gaza, que se ha cobrado ya más de 65.000 muertos y casi 165.000 heridos tras la ofensiva israelí, además de cientos de menores fallecidos por falta de alimento, ha insuflado al presidente un aire político -especialmente fuera España- que solo cortó la convulsa semana judicial.

Un respiro al que contribuyó activamente el Rey. Como ya hiciera la semana previa en el marco de su viaje de Estado a Egipto, Felipe VI volvió a condenar la “masacre” que está cometiendo Israel sobre el pueblo palestino e imploró al Ejecutivo que preside Benjamín Netanyahu a que pare con los “actos aberrantes” que están cometiendo. Lanzando además mensajes al pueblo judío recordando los lazos sefardíes comunes.

Aunque sin pronunciar la palabra genocidio, que es la que ahora emplea sin pudor alguno el Gobierno – incluido Sánchez- y se van animando algunos presidentes autonómicos el PP para describir lo que está pasando en Palestina, el Rey compartió el espíritu del presidente en su cruzada para detener la ofensiva y hacer “realidad cuanto antes” la “solución viable” que permita los dos estados.

Pero con permiso de la coyuntura internacional, y los exabruptos populistas de Donald Trump ante ONU, la semana ha ido transcurriendo en un avance continuado y “medido”, según consideran fuentes del Ejecutivo, de los procesos judiciales próximos al Gobierno. Principalmente, el que afecta al hermano de Pedro Sánchez -David Sánchez ya va camino de juicio- y su mujer, Begoña Gómez, a la que el juez Juan Carlos Peinado le avanzó la intención de juzgarla por malversación ante un jurado popular. Del camino al juicio oral que emprende también la pareja de Díaz Ayuso poco tiempo se habló. Un hito tapó otro.

Aderezado todo con la reconfirmación de Sánchez de optar a la reelección para asentar el clima de campaña electoral continua, inestabilidad, y opciones próximas de elecciones generales mientras se juzgan los casos de corrupción próximos al presidente del Gobierno.

