Ayuso eleva el tono en el discurso migratorio: "Donde no hay Estado de derecho empiezan los problemas de convivencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eleva el tono de su discurso migratorio tras la reunión de Alberto Núñez Feijóo con sus barones autonómicos en la que el PP ha aprobado una declaración sobre el asunto en la que defiende la adopción de un visado por puntos, entre otras medidas. "España no es un país racista", ha asegurado, el problema ha proseguido, es de "falta de rigor jurídico y de cumplimiento de la legalidad". "Donde no hay Estado de derecho y no hay empiezan los problemas de convivencia".

Ayuso, en una entrevista en Telecinco esta mañana , ha culpado al Gobierno de falta de control en las fronteras, algo que no es nuevo. Pero sí ha ido más allá que hasta ahora en señalar que "deambulan" por calles de toda España "un montón de personas sin oficio ni beneficio". "Eso solo genera problemas de convivencia y de integración", ha añadido.

"No logro entender cómo esta situación sigue produciéndose y se mira para otro lado", ha insistido la presidenta madrileña. "España no mandaría a sus menores por el mundo a dar vueltas sin control, España no permitiría que esto sucediera. No entiendo cómo otros tantos países esto lo admiten así de partida".

En el centro del problema ha situado al Gobierno central, cuyo "descontrol absoluto" solo sirve para "reventar los servicios públicos y dinamitar la convivencia". Y ha insistido en que "es imposible poder atender los servicios públicos a mucha más población de la que cotiza" o "preservar la seguridad si todos los años centenares de miles de personas entran por los aeropuertos, especialmente el de Barajas".

La dirigente madrileña ha incidido en ese aspecto en que considera que hay unas "prestaciones mínimas" que todo el mundo debe recibir a la llegada a España. "Pero en el momento de en el que llevas un tiempo aquí, empezar a recibir subvenciones y no trabajar, no estar en la búsqueda activa de empleo es lo que pensamos que pervierte el sistema", ha manifestado, antes de señalar que sí hay quien quiere estudiar o trabajar "y encuentran un camino".

Ayuso ha puesto el foco, además, en una de las cuestiones que suele agitar persistentemente Vox, la de la determinación de edad de los migrantes que llegan a España y afirman ser menores. "¿Qué es esto de que haya menores de edad de 18 por todo el continente europeo?", se ha preguntado. "Encima, la mayoría ni siquiera son menores. Lo que hacen es mentir, no dar información, no cuentan de verdad qué edad tienen ni tampoco la procedencia. Están muy bien informados. Van dando vueltas por Europa y los vas viendo en manadas".

En línea con lo expresado ayer por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la consideración del "conocimiento de nuestra cultura" para la concesión de visados, la baronesa madrileña también ha señalado que hay países donde la integración es "más complicada" y ha aludido a prácticas como la ablación, el matrimonio infantil o cuestiones de carácter práctico como el idioma. Por el contrario, ha asegurado, "la inmigración hispana no es inmigración". "Un argentino, un venezolano, en Madrid no es un inmigrante", ha señalado. "Lo será por una cuestión legal de papeles, pero no lo es, a ningún efecto".