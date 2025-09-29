El PP europeo señala la ocupación como uno de los problemas más graves de la crisis de vivienda

Europa se enfrenta a una crisis de vivienda que amenaza con seguir dejando fuera del mercado a millones de jóvenes y familas. La falta de oferta, el encarecimiento de la construcción, la inseguridad jurídica y, en especial, el auge de la ocupación son algunos de los factores que desde el Partido Popular Europeo (PPE) creen que están bloqueando el acceso a una vivienda digna en gran parte del continente. Desde Badalona, ciudad que se ha convertido esta semana en el epicentro del debate europeo sobre vivienda, el PPE ha defendido que la solución debe pasar por dar más protagonismo a las autoridades locales, facilitar la colaboración público-privada y garantizar un marco jurídico estable que favorezca la inversión y la construcción.

Durante una cumbre impulsada por el Comité de las Regiones del PPE en Badalona, su presidenta, Sari Rautio, ha subrayado que la vivienda no puede entenderse solo como un activo económico, sino como un pilar esencial de cohesión social y oportunidad para las nuevas generaciones. "Sin hogar, no hay futuro. Y sin políticas que funcionen desde lo local hacia lo europeo, no hay solución real", ha advertido. Y en su apuesta por mejorar esta situación, Rautio ha señalado como uno de los "problemas más graves" la ocupación ilegal, un diagnóstico compartido por buena parte de los ponentes, que durante la mañana debatirán sobre la crisis de la vivienda en el Hotel Marina de Badalona.

En la cumbre participan alcaldes, concejales y expertos en la materia de distintos países europeos. Entre ellos, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y miembro del Comité de las Regiones que ejerce de anfitirón. El edil del PPC ha pedido un "cambio en la política de vivienda" de España y lo ha puesto como ejemplo de una forma de gobernar fallida. "Tenemos una normativa equivocada por un gobierno que se niega a cambiar las reglas que ya han demostrado ser un fracaso y que perjudica la construcción y la puesta en mercado de viviendas de alquiler", ha dicho Albiol, que ha criticado con contundencia la primera ley de vivienda de la democracia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023, cuyas consecuencias, ha dicho entre otras, es que se desprotege a los propietarios de los impagos.

Tanto Sari como Albiol han coincidido también en que el papel "importantísimo" que deben tener las autoridades locales y regionales para dar respuesta a esta falta de techo. Por eso, han pedido que se siga dando recursos a la "primera línea política" -la que está más cerca de la ciudadanía-, y que se colabore en todas las dimensiones para que el Plan Europeo de Vivienda Asequible, que se presentará este año, dé respuestas reales en los próximos años.

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y portavoz en materia de vivienda, también ha intervenido para dar comienzo a la primera mesa de debate de las dos previstas. El dirigente popular se ha unido a las críticas al Ejecutivo y ha asegurado que “los jóvenes no quieren BOE, quieren llaves”, en alusión a la ineficacia de las leyes actuales. En la misma línea, Bravo ha pedido medidas como avales públicos, bajadas de impuestos, simplificación administrativa y apoyo a la oferta, especialmente mediante colaboración con el sector privado.

Como representante del Parlamento Europeo en el primer coloquio, el eurodiputado Borja Jiménez ha explicado que está ultimando un informe específico sobre vivienda, cuyas líneas generales ya adelantó la semana pasada y que será presentado oficialmente en los próximos meses. El documento propone reducir la burocracia, fomentar la inversión privada y avanzar hacia una regulación más flexible que tenga en cuenta la diversidad regional dentro de la Unión Europea. “La UE no tiene un único mercado de vivienda: hay 27 realidades distintas, y debemos respetarlas”, ha subrayado.

En su intervención, Jiménez también se ha referido al impacto de los apartamentos turísticos, un fenómeno que —según ha indicado— está afectando en algunos casos al mercado de alquiler residencial. En nombre del PPE, ha defendido la necesidad de una "regulación" específica, basada en datos, proporcionada y adaptada al contexto local, que permita combatir la “oferta ilegal” sin poner en riesgo el sector turístico legal, especialmente relevante en países como España.

