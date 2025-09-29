Vox acusa a Feijóo de impostar su discurso en inmigración

Las hostilidades entre el Partido Popular (PP) y Vox no cesan. Los de Santiago Abascal parecen dispuestos a romper todos los puentes con Alberto Núñez Feijóo, más aún después del giro del líder de la oposición en materia migratoria, donde ha endurecido su discurso, como evidencia el documento presentado este domingo en Murcia, y firmado por todos los presidentes autonómicos del PP. Un documento en el que se ponen negro sobre blanco propuestas como el visado por puntos para inmigrantes, la restricción de ayudas sociales para los que vengan de fuera y no coticen, singularmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV), o la deportación de los inmigrantes sin papeles que delincan o incluso quienes sí estén regularizados pero sean reincidentes.

Si el domingo Abascal acusó a Feijóo de unirse "a la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones", tras haber dicho que la propuesta de Vox es considerar a los inmigrantes como "delincuentes por defecto" o incluso querer "echarlos a todos al mar", el portavoz de la Ejecutiva de la formación, José Antonio Fúster, incidió este lunes en esa línea acusando al líder de los populares de haber impostado su discurso en esta materia por mera conveniencia, habiendo hecho, dijo, "un paripé" en el acto de Murcia. "¿Qué ha cambiado, para que el Partido Popular escenifique y se lance de nuevo a estafar a sus potenciales votantes? ¿Una caída del caballo? ¿Un golpe en la cabeza? No, las encuestas", aseveró al respecto.

Mientras eso se escuchaba en la sede de Vox en la calle Bambú, al norte de la capital, en la más céntrica Génova 13 la vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra, aseguró que la formación a su derecha está "preocupada" y añadió que "yo también lo estaría". La dirigente del PP acusó a los de Abascal de haber abordado el asunto migratorio de una manera "torticera" y con la única intención de "ganar votos", mientras que su propio partido habría propuesto "una alternativa posible, de Estado, que no se basa en la protesta, sino en la propuesta legalmente posible, que además es ordenada, legal y humana... pues es para preocuparse".

Fúster, por su parte, aseguró que "lo moral es defender a los españoles. Estos son nuestros principios, no tenemos otros, para cualquier estafa, diríganse ustedes a la calle Génova", concluyó con sarcasmo.

El enfrentamiento que visualizaron a las claras y en público los dos portavoces de las direcciones de PP y Vox se venía larvando veinticuatro horas antes. El pistoletazo de salida lo dio Abascal con un mensaje en la red X donde atacó directamente a Feijóo, y compartía un fragmento de su intervención en el acto de Murcia el domingo con sus barones, una actitud que replicaron enseguida varios pesos pesados de Vox. Entre ellos el jefe de la delegación en Europa, Jorge Buxadé, quien igualmente compartió otra declaración inmigración del número dos del PP, Miguel Tellado, en la que este afirmaba que "somos el partido que está en el punto exacto, entre los que quieren hundir el Open Arms, con inmigrantes dentro, y entre los que quieren que España sea el destino favorito de las mafias que trafican con inmigrantes". El eurodiputado asegura que lo peor es que Tellado "lee" sus palabras, y que eso evidencia que el PP urge una estrategia contra Vox. Su mensaje fue reforzado por el propio Abascal, quien recuperando el término despectivo "derechita", que llevaba tiempo sin utilizar, afirmó que el PP miente y que es una formación "movilizadora de la izquierda".

Noticia en elaboración.

