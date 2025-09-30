En Oviedo
Zapatero asegura que la inmigración es "lo que justifica" el bienestar económico de España
El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en Oviedo en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión
EFE
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes que la inmigración es "lo que justifica" el "bienestar económico" que vive España, un país que debe "acoger, respetar y valorar" a este colectivo.
El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en Oviedo en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizada por la ONGD 'Maspaz' en la que también ha intervenido, entre otros, el presidente asturiano Adrián Barbón.
Zapatero ha manifestado que si España es la economía "que más avanza" de Europa, si es la que "mejor rumbo tiene" y la que "más fuerza tiene" en sectores como el digital, es por la inmigración.
"¿Esto es políticamente correcto? No sé, pero es la verdad. Es una verdad humana, cercana al humanismo", ha apuntado en su intervención.
El expresidente ha apostado por un país que "acoge, respeta, valora y reconoce a esas trabajadoras y trabajadores de África o de Latinoamérica que vienen a España y hacen los trabajos que la mayoría de españoles no hacen".
"Yo quiero vivir en un país que les reconozca, les acoja y se lo agradezca. Quiero vivir en un país con fibra moral", ha recalcado antes de apostar por "derrotar dialécticamente a los falsarios".
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz