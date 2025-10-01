Andalucía admite errores en el cribado de cáncer de mama y revisará los protocolos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles disculpas a las mujeres que pudieron verse afectadas por fallos en las notificaciones del cribado de cáncer de mama, al tiempo que ha rechazado la petición de la oposición de cesar a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández. Moreno ha subrayado que su Gobierno reconoce los errores cuando se producen y actúa para corregirlos y mejorar el sistema.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno ha dicho que en su gobierno cuando hay un error "tenemos que ponernos en marcha y rectificarlo y mejorarlo", y por la información que cuenta la Consejería de Salud, este departamento no ha recibido ningún aviso "de manera directa" de estos casos.

Ha señalado que en un sistema sanitario tan grande se pueden producir problemas en el protocolo, algo que se está analizando desde la Consejería de Salud, y para ello ha pedido a la asociación Amama, que ha informado de la existencia de algunos casos, que se reúna con la consejera para dar a conocerlos.

Revisión de protocolos

Moreno ha insistido en pedir a la asociación Amama que les "ayude" a tener más información y ha reiterado que desde la Consejería se están revisando "uno por uno" todos los protocolos para comprobar a cuántas mujeres les ha podido afectar estos retrasos en la comunicación.

Aunque han quedado para una reunión el próximo viernes, el presidente ha señalado que "hoy mismo" se podrían reunir ambas partes, y ha recordado que el programa del cribado del cáncer de mama se amplió en el tramo de edad de las mujeres, lo que se ha traducido en salvar muchas vidas, y ha animado a las que no optan por ello a que se apunten a dicho programa.

"Como ha habido un problema del que no tenemos constancia se están revisando los protocolos y todos los puntos que tienen", ha reiterado Moreno, quien ha explicado también que desde la Junta de Andalucía se hace un esfuerzo económico "importante" enviando cartas a las ciudadanas.

Se ha mostrado seguro de que el asunto se va a solucionar "lo antes posible" y ha rechazado la petición de la oposición política de que se produzca el cese de la consejera, de la que ha dicho que ahora tiene que "afanarse y dedicarse en cuerpo y alma" en que se registren los posibles errores y en reunirse con la asociación.