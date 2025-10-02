Anticorrupción acusa a Cerdán de buscar "escondrijos y tortuosidades" para "enredar" su investigación en el Supremo y defiende a la UCO

La estrategia de defensa ante el Tribunal Supremo del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de quien se investiga una supuesta participación en una trama de adjudicaciones irregulares de obra pública, encuentra una fuerte respuesta en la Fiscalía Anticorrupción, que en su último escrito ante el magistrado Leopoldo Puente llega a calificar de "búsqueda de escondrijos y tortuosidades para enredar una tramitación tan cabal como transparente" las últimas peticiones de prueba realizadas.

Entre ellas, declaración como testigo del teniente coronel al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, al que la defensa de Cerdán llega a acusar en sus escritos de aportar indicios a su conveniencia; o la entrega al alto tribunal del resultado de la instrucción del caso fraude de hidrocarburos, en el que está imputado el comisionista Víctor de Aldama.

Estas peticiones, que ya han sido rechazadas por el instructor Leopoldo Puente, solo comportan, a juicio de la Fiscalía, "dilaciones e indebida acumulación de diligencias ajenas por completo a la presente causa perturbando, sí, la buena marcha de la investigación", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Para el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, las decisiones del juez del Supremo están dirigidas a cumplir con el derecho fundamental de todo investigado "a ser enjuiciado en un plazo razonable", y frente a ello la defensa de Cerdán se permite calificar la investigación de Puente de “pueril y quizás frívola". Incide además, frente a las tesis de la defensa, en que "ninguna diligencia de investigación sobre Santos Cerdán, en los términos que establece la jurisprudencia, ha sido acordada mientras esta persona mantuvo la condición de aforado".

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. / Juan Manuel Prats

Luzón también responde a la defensa de Cerdán, que ejercen los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, que sus escritos contengan reproches a la labor realizada en este asunto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según los abogados, sus informes contendrían valoraciones económicas extraídas por los guardias civiles informantes cuando carecen de la necesaria pericia para hacerlo.

Informe de Torres pendiente

Anticorrupción les contesta que son las "evidencias, debidamente ordenadas y sistematizadas, así como su frecuentemente inequívoco contenido, lo que aporta valor a estos informes", rechaza que la Guardia Civil se extralimite en sus funciones y defiende su rigor técnico. Esta postura se produce cuando está pendiente de recibirse el informe que analizará, a petición del juez instructor, los mensajes que pudieron intercambiarse Cerdán --y también el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, igualmente investigados-- con el ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press

"Esta actuación, por más que insista la representación de Santos Cerdán, no puede en modo alguno interpretarse en términos de vulneración de su aforamiento", responde Anticorrupción al respecto. "Nada menos que “hasta tres garantías constitucionales simultáneamente” habría violado el mencionado auto de 4 de febrero en lo que constituiría un verdadero alarde transgresor -ironiza Luzón al respecto-. Para llegar a tan inquietante como insostenible conclusión la defensa de este investigado interpreta de manera peculiarmente sesgada una frase de una inequívoca sentencia del Tribunal Constitucional".

A este respecto apunta que la defensa confunde las previsiones legales sobre los datos de tráfico asociados a procedimientos de comunicación con el análisis de los mensajes ya intervenidos en virtud de una entrada y registro a terceras personas" cuando en realidad en su día la petición del informe sobre las conversaciones entre Torres y los investigados no afectaba a ninguna persona aforada.

