Koldo compró unos pendientes a Jésica a petición de Ábalos por más de 1.000 euros: "Me quiere comprar cositas"

El exasesor Koldo García adquirió varios regalos para Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, durante el tiempo en que estos mantuvieron una relación, entre ellos unos pendientes de oro rosa por más de 1.000 euros y varios ramos de flores, además de proceder a varios pagos en efectivo a la joven, según ha podido constatar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el último informe remitido al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo', se da cuenta de varios de estos regalos por parte de Ábalos a quien era entonces su pareja pero que se encargaba de adquirir por él su asesor en el Ministerio de Transportes.

En particular, el documento llama la atención sobre unos pendientes que el exministro regaló a Jésica en junio de 2019. El 8 de ese mes, Koldo escribió a la joven para informarle de que "ya está pedido". "Q le pasa hoy a José q estes (sic) tan generoso", le respondió ésta, para añadir: "Q quiere". Tras ello, Koldo le replicó: "Que dices, si parece un pill but". A lo que esta añadió: "Q me quiere comprar cositas".

Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EPE / GC

Según la UCO, tras esta conversación, Koldo escribió a su entonces mujer, Patricia Úriz, y le envió en enlace a la web de una joyería. "Pídeme estos pendientes por favor y págalos", le pidió. "Te digo en cuanto me digan", le indicó esta.

"Cariño solo por comentar sabes que valen 1084 euros", escribió a continuación Patricia a su marido, tras lo cual, según el informe, hubo un cruce de mensajes entre ambos y finalmente la compra fue realizada. Así consta en una transferencia realizada en una cuenta bancaria de Koldo ese día por importe de 1.096,01 euros.

Asimismo, la UCO ha identificado indicios de la compra de un teléfono móvil --un iPhone cuyo valor no está claro-- y de otros artículos de joyería. En total, y sin contar el teléfono, Koldo habría sufragado regalos por al menos 4.605,64 euros para Jésica.

Casi 400 euros en flores

Además, entre 2019 y 2021, se ha documentado el envío recurrente de ramos de flores a Jésica. Estos envíos comenzaron el 12 de febrero de 2019 y ascendieron a 381,40 euros. "Manda a España el ramo de siempre", le escribió Ábalos a Koldo el 25 de octubre de 2019, utilizando así el término por el que solían referirse a la joven, en alusión al piso en la madrileña Plaza de España en el que esta residía y cuyo alquiler pagaría un testaferro de la presunta trama.

Archivo - El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Por otra parte, la UCO ha localizado instrucciones directas por parte de Ábalos a su asesor para que entregara dinero a Jésica, en algunos de los casos en efectivo, y en al menos una ocasión se hizo expresamente mención a un "sobre".

En otros casos, la entonces pareja del exministro recibió transferencias de una cuenta de Koldo. También hay mensajes dando orden del traspaso. "Ingresa a España 600", escribió Ábalos a su asesor. En algunas ocasiones, sin que conste un mensaje previo, la mujer de Koldo, Patricia, remitió a éste el justificante de la operación una vez efectuada.

En total, los desembolsos por Koldo a Jésica documentados por la UCO, que incluyen también el pago de la matrícula universitaria por 1.300,9 euros, alcanzan la cifra de 6.887,94 euros, sin que conste una compensación económica por parte de Ábalos ni de la propia destinataria.

Entorno familiar de Ábalos

Por otra parte, en el volumen de pagos también figura Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, a quien se le pagaron 1.925 euros en transferencias bancarias y dinero en efectivo, utilizando, además, tarjetas recargables.

"Koldo necesito pagar la habitación. Son 140 más 60" (sic), le pide Andrea al exasesor ministerial, que le informa, posteriormente, que se lo está "ingresando en la cuenta de correos".

La UCO dedica otro capítulo a las entregas de dinero que la presunta trama hizo llegar a Tatiana Ábalos, hija del exministro, que se canalizaron mediante transferencias e ingresos en efectivo, y que no fueron compensadas desde cuentas bancarias asociadas a Ábalos.

En concreto, los pagos acreditados a Tatiana, a quien Ábalos se refiere como "la niña", ascienden a 602,15 euros. En una de las conversaciones, el exministro le envía un número de cuenta. "Es la cuenta de Tatiana, que no tiene un duro. Ingrésale 400", escribe, a lo que Koldo le confirma, posteriormente, que ya lo ha hecho.

Sus cuentas bancarias

Además, la Guardia Civil ha constatado que Koldo y Uriz adquirieron billetes de transporte y abonaron el alojamiento de personas vinculadas a Ábalos por 4.975,65 euros, todo ello cargado a sus cuentas bancarias. Según la UCO, Koldo se encargaba de acordar la fecha y la hora del traslado y Uriz compraba los billetes y alojamiento.

En particular, la UCO sostiene que Koldo y Uriz pagaron a Rosa Elda, a quien la Guardia Civil identifica como niñera de Rocío, hija de Ábalos y Carolina Perles, un total de 3.337,25 euros en concepto de salario y transportes. Estos gastos habrían sido realizados "con cargo a una fuente de ingresos no declarada", según los investigadores.

"Puedes llevar 400 euros euros a la señora en un sobre" (sic), le pidió Koldo a su exmujer. "Hay que hacer 1000 euros a rosa de anticipo, en su cuenta", ordenó posteriormente. Cuando la transacción se llevó a cabo, el exasesor ministerial informó a la niñera: "Ya van a darte un sobre con el dinero vale" (sic).