El PP ve "violencia" en las manifestaciones en apoyo a Gaza y a la Flotilla

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha visitado Barcelona este viernes, tan solo unas horas después de que miles de personas salieran a las calles el día anterior para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla y el fin de la violencia en la Franja de Gaza. Unas manifestaciones que Bendodo ha calificado de "violentas". "No lo digo yo, lo he visto en las imágenes", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede del PP catalán.

Acompañado por el líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, y el secretario general de la provincia de Barcelona, Josep Tutusaus, Bendodo ha denunciado que se "cortaron calles" durante las manifestaciones y que se produjeron "cargas policiales". Según el informe provisional de los Mossos d'Esquadra, durante las protestas del jueves fueron detenidas dos personas, y otra está siendo investigada, por desórdenes públicos, daños, posesión de artefactos incendiarios y atentado contra agentes de la autoridad. La Guardia Urbana cifró en 15.000 los manifestantes que participaron en las movilizaciones.

Los Mossos también informaron de que 14 agentes resultaron heridos de carácter leve debido al lanzamiento "masivo" de objetos. "La gente tiene derecho a manifestarse, pero siempre de manera pacífica. Si te manifiestas por la paz, no puedes recurrir a la violencia", ha subrayado Bendodo, que también ha recordado los disturbios no se limitaron a Barcelona, sino que se extendieron a otras ciudades. En Cataluña, se convocaron al menos una decena de protestas, que se sumaron a las movilizaciones en otras comunidades autónomas y países.

Este viernes, algunos sindicatos estudiantiles mantienen convocadas huelgas en universidades, y aún hay personas acampadas en los alrededores del puerto con carteles que denuncian la situación. Algunos de estos manifestantes se encuentran frente al Hotel Eurostars Grand Marina, donde se celebra una cumbre del PP Europeo sobre seguridad, industria y competitividad, con la presencia de secretarios internacionales del PPE, así como de la secretaria general del partido, Dolors Montserrat.

Una "cortina de humo"

Desde la captura de la flotilla por parte del ejército israelí la noche del miércoles, en Génova han intentado evitar pronunciarse sobre el tema. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que participó el jueves en la cumbre del PPE en Barcelona, ni siquiera hizo mención alguna en su discurso. En su lugar, fue el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien se refirió al asunto, aunque sus declaraciones fueron poco precisas. "Asistimos perplejos a todo este asunto", dijo, tachando la situación de "cortina de humo" del Gobierno.

Precisamente, Bendodo se ha aferrado a esta postura cuando ha sido interpelado sobre el tema. "El objetivo de llevar ayuda humanitaria no se ha cumplido, ya que lo que buscaban era únicamente hacer propaganda y ruido", ha afirmado el dirigente popular, quien ha vuelto a acusar al presidente Pedro Sánchez de utilizar la flotilla como "cortina de humo". "La gente no es tonta, sabe distinguir algo es de verdad o fingido", ha añadido, asegurando que no había una verdadera intención de romper el bloqueo humanitario por parte de los activistas, la mayoría de los cuales siguen retenidos e incomunicados, esperando ser deportados a sus países de origen.

Suscríbete para seguir leyendo