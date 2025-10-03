La UCO concluye que Ábalos operó con un nivel "significativo de ingresos en efectivo" durante los años 2014 y 2024

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detalla en un informe entregado este mismo viernes al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, relativo al patrimonio de José Luis Ábalos, que el exministro operó con un nivel "significativo de ingresos en efectivo" durante los años 2014 y 2024.

El análisis de las cuentas bancarias y de la información tributaria de Ábalos analizada por la Guardia Civil, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ha permitido identificar distintos elementos relevantes para esta causa. Entre ellos, destaca la existencia de un número significativo de ingresos en efectivo durante los años 2014 y 2024, que asciende a un total de 60.270,01 euros. Estos ingresos en metálico, según el citado informe, presentan una evolución creciente a partir de 2017, alcanzando su punto máximo en 2020 (14.940€).

Igualmente, el informe destaca otras retiradas de efectivo por valor de 22.890 euros realizadas fundamentalmente mediante tarjeta entre los años 2014 y 2017. Estas disposiciones cesan por completo entre 2018 y 2023, reanudándose en 2024.

Lenguaje en clave

Además, el informe revela como el asesor Koldo García y su esposa, Patricia Uriz, verbalizan en sus conversaciones que parte del dinero que gestionan, en efectivo o a través de sus cuentas, "no es suyo". Agrega que la propia exposición de indicios y las conversaciones del matrimonio evidencia que el dinero pertenecía a Ábalos.

Así, los mensajes analizados revelan que Koldo y Patricia emplean un lenguaje "convenido" para referirse a billetes de alto valor. "Chistorras" serían billetes de 500 euros , "soles" de 200 y lechugas de 100 euros. "La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", concluye la Guardia Civil.