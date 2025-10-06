El PP inicia en el Senado un nuevo conflicto contra el Congreso por vetar las bonificaciones aéreas a residentes insulares

El PP ha anunciado que la próxima semana impulsarán un nuevo choque entre el Senado y el Congreso por una enmienda a la Ley de Seguridad Aérea que aprobó la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría absoluta, para elevar en 1.200 millones el gasto del Gobierno en bonificaciones aéreas a residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y que, después, fue suprimida por la Mesa del Congreso sin debatirse en el pleno. Este será el quinto conflicto Congreso-Senado de la legislatura y la semana pasada Alberto Núñez Feijóo ya adelantó que habrá otro más por el bloque de las leyes impulsadas por la Cámara Alta.

"Lamentablemente vemos, como de nuevo, el Gobierno y Francina Armengol, con la complicidad de sus socios en la Mesa del Congreso, mutilan una ley aprobada por el Senado", ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un comunicado remitido por el grupo parlamentario. Además, los conservadores consideran este un nuevo "ataque caciquil" de la Cámara Baja.

El conflicto reside en una enmienda que registró el PP en el Senado a la Ley de Seguridad Aérea para incrementar en 1.200 millones de euros la partida destinada a pagar la bonificación de las tasas aéreas para residentes en las islas Baleares, en Canarias, en Ceuta y en Melilla. El Gobierno vetó esa enmienda haciendo uso del artículo 134.6 de la Constitución que le permite descartar las modificaciones que supongan un "aumento de los créditos presupuestarios". Sin embargo, el Senado, con mayoría del PP, desoyó la comunicación del Ejecutivo, aprobó la enmienda y la introdujo en la norma.

De vuelta en el Congreso, donde se deben validar todas las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, la Mesa de esta institución, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió que, "expresada por el Gobierno su disconformidad" con esa enmienda, se acordaba "que no procede su tramitación por el Pleno". Es decir, se eliminó del texto sin que se votara. La misma situación ocurrió en marzo, cuando el Senado aprobó varias enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario, pese a haber sido vetadas por el Gobierno, y la Mesa del Congreso tomó la decisión de eliminarlas al considerar que se había incumplido la Constitución al permitir su tramitación.

