Lucía Feijoo Viera

Tellado vincula a Bolaños con el “clan de la chistorra” y el ministro le acusa de difamación

Este miércoles se ha celebrado una nueva sesión de control al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha subrayado que el Ejecutivo es “una organización criminal”. “El Gobierno aguanta con paciencia sus embestidas y les aguanta sus difamaciones”, ha respondido Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia.