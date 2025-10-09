Alianza Atlántica
El Gobierno defiende que España cumple con la OTAN tanto como EEUU y se muestra tranquilo tras las palabras de Trump
El Ejecutivo incide en que el país es un miembro de pleno derecho de la Alianza frente a la idea del presidente estadounidense de sugerir su expulsión
EFE
Madrid
El Gobierno ha asegurado estar muy tranquilo tras las declaraciones de Donald Trump, en las que apuntaba la posibilidad de la OTAN expulsara a España por no cumplir sus compromisos da gasto en defensa, y subraya que cumple "con sus objetivos de capacidad" tanto como Estados Unidos.
Fuentes del Ejecutivo reiteraron a EFE que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN.
Trump sugirió este jueves a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.
"No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo el presidente de los EEUU.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: 'Por fin nos solucionan un gran problema
- Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias
- Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar
- Incendian la puerta de un piso en Los Colorines de Badajoz
- El conductor implicado en el atropello mortal de Olivenza no iba a una 'velocidad excesiva